sursa foto: Unsplash/ Julian Hochgesang

Primăria Constanța se împrumută de la Guvernul României cu 10 milioane de euro, pe o perioadă de 5 ani, pentru a asigura căldura iarna aceasta

Primăria Constanța se împrumută de la Guvernul României cu 10 milioane de euro, pe o perioadă de 5 ani, pentru asigurarea căldurii în municipiu, în această iarnă, transmite Info Sud-Est. Primarul Vergil Chițac a inițiat un proiect de hotărâre, care va fi votat în ședința extraordinară a Consiliului Local Constanța de luni.

Primarul Constanței argumentează în referatul de aprobare că veniturile din bugetul local nu pot acoperi integral cheltuielile necesare pentru asigurarea energiei termice. Vergil Chițac mai adaugă că este oportun împrumutul de la Trezoreria Statului, deoarece acesta vine cu “costuri mai reduse”“ceea ce asigură o utilizare eficientă a fondurilor publice şi menținerea unui nivel echilibrat al datoriei publice locale”.

În urma contractării împrumutului, datoria publică este estimată pentru perioada 2025-2037 la un nivel care variază între un maxim de 14,73% în 2027 și 0,78% în 2037, arată primăria. În prezent, municipiul Constanța are datorie publică locală contractată şi nerambursată în valoare de 197 de milioane de lei, la 30 iunie 2025, se mai arată în proiectul de hotărâre.

