Fostul senator PSD Marius Isăilă, reținut de DNA pentru corupție / I-ar fi promis un milion de euro ministrului Apărării pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată

Fostul senator PSD Marius Isăilă este acuzat de procurorii anticorupție de trafic de influență. Anchetatorii susțin că ar fi promis printr-un intermediar suma de un milion de euro actualului ministru al Apărării în schimbul influenței acestuia din urmă pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o societate privată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 6 noiembrie 2025 a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.

Persoana suspectată de cumpărare de influență ar fi fostul senatorul PSD Marius Ovidiu Isăilă, potrivit surselor G4Media.

„În datele de 9 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de un milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată”, spun procurorii anticorupție.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, Isăilă executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Pe 7 noiembrie 2025, Isăilă va fi prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.