G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fostul senator PSD Marius Isăilă, reținut de DNA pentru corupție / I-ar…

DNA, Directia Nationala Anticoruptie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Fostul senator PSD Marius Isăilă, reținut de DNA pentru corupție / I-ar fi promis un milion de euro ministrului Apărării pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată

Articole7 Noi • 1.391 vizualizări 1 comentariu

Fostul senator PSD Marius Isăilă este acuzat de procurorii anticorupție de trafic de influență. Anchetatorii susțin că ar fi promis printr-un intermediar suma de un milion de euro actualului ministru al Apărării în schimbul influenței acestuia din urmă pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o societate privată.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 6 noiembrie 2025 a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.

Persoana suspectată de cumpărare de influență ar fi fostul senatorul PSD Marius Ovidiu Isăilă, potrivit surselor G4Media.

„În datele de 9 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de un milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată”, spun procurorii anticorupție.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, Isăilă executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Pe 7 noiembrie 2025, Isăilă va fi prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Citatul: „este o chestiune de timp până când vom vedea război” este un FALS grosolan / Pentru prima dată de când sunt în politică, am decis să sesizez CNA

Articole7 Noi • 729 vizualizări
1 comentariu

Ministrul Apărării: ”Rusia abia reușește să țină frontul cu Ucraina” / Despre retragerea trupelor americane: ”Evident că nu-i un semnal bun şi înţeleg îngrijorarea multora”

Articole4 Noi • 3.210 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Apărării: Prezenţa americană este şi va rămâne aici / Statele Unite sunt principalul partener strategic pe apărare

Articole4 Noi • 148 vizualizări
1 comentariu

1 comentariu

  1. De-aia vor ăștia să iasă USR de la guvernare! Ăștia sunt câini, cu ei nu o „dai la pace”! 🙂

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.