G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Citatul: „este o chestiune de timp până când…

ionut mosteanu - fake news - razboi - ucraina
Sursa Foto: Facebook/ Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Citatul: „este o chestiune de timp până când vom vedea război” este un FALS grosolan / Pentru prima dată de când sunt în politică, am decis să sesizez CNA

Articole7 Noi • 554 vizualizări 1 comentariu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, scrie într-o postare pe Facebook că a decis să sesizeze CNA după ce mai multe publicații și televiziuni i-au atribuit o declarație despre care ministrul spune că este falsă. ”Citatul: „este o chestiune de timp până când vom vedea război” este un FALS grosolan”, susține ministrul Apărării. Moșteanu mai scrie că scopul ”acestei minciuni” esteă să alimenteze propaganda rusă și să creeze panică.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Redăm mai jos postarea integral:

”Atenție: Fake News! Pentru prima dată de când sunt în politică, am decis să sesizez CNA.

O serie de televiziuni (RomaniaTV și Realitatea) și publicații (Mediafax, ActiveNews, Realitatea, RTV) au inventat o declarație falsă, care mi-a fost atribuită. Iar anumiți politicieni din coaliție au fost folosiți pentru a răspândi mai departe minciuna.

Citatul: „este o chestiune de timp până când vom vedea război” este un FALS grosolan.

Este o manipulare periculoasă, parte a unui război hibrid care se poartă zilnic împotriva României și a NATO.

Scopul acestei minciuni este simplu: să creeze panică, să semene neîncredere, să alimenteze propaganda rusă.

Zilele acestea, am avut la București Forumul NATO pentru industria de apărare, în prezența Secretarului General al Alianței, Mark Rutte – o dovadă clară a rolului strategic pe care România îl are pe Flancul de Est.

România nu este în război și nu se pregătește de război.

Țara noastră este apărată de cea mai puternică alianță militară din lume, iar prezența trupelor NATO în România este o garanție de securitate, nu un motiv de teamă.

Fac un apel clar: presa responsabilă nu trebuie să devină vehicul pentru propagandă. Trebuie trasă o linie clară între informare și intoxicare.

Voi sesiza CNA în legătură cu acest caz.

Să răspândești panică și minciuni în astfel de momente este o formă de trădare morală. Fake news-urile folosesc doar Rusiei și, cel mai probabil, unor băieți care s-au trezit cu afacerile încurcate.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fostul senator PSD Marius Isăilă, reținut de DNA pentru corupție / I-ar fi promis un milion de euro ministrului Apărării pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată

Articole7 Noi • 205 vizualizări
0 comentarii

Cel puţin 17 sud-africani sunt blocaţi în Donbas şi au cerut ajutor guvernului lor după ce s-au alăturat războiului dintre Rusia şi Ucraina

Articole6 Noi • 1.477 vizualizări
1 comentariu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Baza Mihail Kogălniceanu va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu baza militară Ramstein din Germania

Articole4 Noi • 513 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Partea proastă este că Rusia deține PSD, PNL(parțial), AUR, SOS, POT, CNA, MJ este greu să fie vreo reacție la sesizare!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.