G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Primăria Miercurea-Ciuc a donat mobilier şcolar unui oraș din Ucraina / Primarul…

Școală nouă la Dudeștii Vechi FOTO Ștefan Both

Primăria Miercurea-Ciuc a donat mobilier şcolar unui oraș din Ucraina / Primarul Korodi Attila a însoțit transportul

Articole7 Noi • 112 vizualizări 0 comentarii

Primăria Miercurea-Ciuc a donat mobilier şcolar instituţiilor de învăţământ din Beregovo, oraş înfrăţit din regiunea Transcarpatia, Ucraina, afectată de război, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pentru oficializarea predării, o delegaţie a administraţiei locale din Miercurea-Ciuc, condusă de primarul Korodi Attila şi de viceprimarul Bors Béla, s-a deplasat în oraşul înfrăţit din Ucraina.

Mobilierul oferit – o sută de scaune şcolare, cincizeci de bănci şi cinci catedre – a fost selectat din dotările şcolilor din Miercurea-Ciuc, după modernizarea acestora cu echipamente şi obiecte de mobilier achiziţionate prin fonduri europene.

Mobilierul şcolar va fi folosit parţial în instituţiile de învăţământ, iar o parte va ajunge în spaţiile de adăpost. Transportul din Miercurea Ciuc a inclus şi o donaţie din partea unei firme locale care a oferit o masă de teqball pentru elevii din Beregovo.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Korodi Attila, candidat la Primăria Miercurea Ciuc: Am votat pentru un oraş care să fie aproape de oameni

Articole27 Sep 2020
1 comentariu

Deputatul Korodi Attila şi-a depus candidatura pentru Primăria Miercurea Ciuc. La alegerile interne din UDMR, el a fost preferat în fața actualului edil, Robert Raduly

Articole17 Aug 2020
5 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.