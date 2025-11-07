Primăria Miercurea-Ciuc a donat mobilier şcolar unui oraș din Ucraina / Primarul Korodi Attila a însoțit transportul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primăria Miercurea-Ciuc a donat mobilier şcolar instituţiilor de învăţământ din Beregovo, oraş înfrăţit din regiunea Transcarpatia, Ucraina, afectată de război, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pentru oficializarea predării, o delegaţie a administraţiei locale din Miercurea-Ciuc, condusă de primarul Korodi Attila şi de viceprimarul Bors Béla, s-a deplasat în oraşul înfrăţit din Ucraina.

Mobilierul oferit – o sută de scaune şcolare, cincizeci de bănci şi cinci catedre – a fost selectat din dotările şcolilor din Miercurea-Ciuc, după modernizarea acestora cu echipamente şi obiecte de mobilier achiziţionate prin fonduri europene.

Mobilierul şcolar va fi folosit parţial în instituţiile de învăţământ, iar o parte va ajunge în spaţiile de adăpost. Transportul din Miercurea Ciuc a inclus şi o donaţie din partea unei firme locale care a oferit o masă de teqball pentru elevii din Beregovo.