G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Muncitor român, găsit mort pe un șantier din Italia / Era zidar…

carabinieri
Sursa foto Dreamstime

Muncitor român, găsit mort pe un șantier din Italia / Era zidar și lucra la renovarea unui fost hotel

Articole7 Noi • 289 vizualizări 0 comentarii

Un român de aproximativ 50 de ani a fost găsit mort, vineri dimineață, de colegii săi într-o clădire în renovare din centrul istoric al orașului Prato, lângă Florența, anunță presa italiană.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Bărbatul, zidar de meserie, a fost găsit întins pe jos de colegii de la o altă firmă care veniseră să inspecteze clădirea care găzduia Hotelul Flora, în inima centrului istoric al orașului Prato.

La fața locului au sosit o ambulanță, pompierii și poliția municipală, dar nu au mai putut face nimic pentru bărbat, care era deja mort când au ajuns medicii.

Ultima persoană care l-a văzut a fost un coleg care l-a lăsat la șantier, unde se construiesc apartamente de lux, la ora 10:15.

În jurul orei 11:00, doi bărbați de la o altă companie au sosit pentru a inspecta șantierul și l-au găsit întins pe podea, fără suflare, și au dat imediat alarma.

Ofițerii de la departamentul relevant al autorității locale de sănătate se vor prezenta la fața locului pentru a efectua verificările necesare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Octav Stroici, românul mort în urma prăbușirii turnului din Roma, mai avea un an până la pensie / A rămas în contact cu salvatorii până aproape de momentul în care a fost scos: „Grăbiți-vă, nu mai pot rezista”

Articole4 Noi • 1.338 vizualizări
0 comentarii

Un român de 44 de ani moare în Bergamo, în timp ce era la muncă, după ce s-a surpat un mal / Se angajase de la 1 octombrie / Sindicat: ”Facem apel la muncitori să raporteze orice situații periculoase sau nereguli pe care le găsesc pe șantiere”

Articole1 Noi 2024
1 comentariu

Român de 24 de ani, tăietor de lemne în Italia, a murit în pădure / A fost lovit în cap de un arbore doborât de un coleg

Articole19 Sep 2024
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.