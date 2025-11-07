Muncitor român, găsit mort pe un șantier din Italia / Era zidar și lucra la renovarea unui fost hotel

Un român de aproximativ 50 de ani a fost găsit mort, vineri dimineață, de colegii săi într-o clădire în renovare din centrul istoric al orașului Prato, lângă Florența, anunță presa italiană.

Bărbatul, zidar de meserie, a fost găsit întins pe jos de colegii de la o altă firmă care veniseră să inspecteze clădirea care găzduia Hotelul Flora, în inima centrului istoric al orașului Prato.

La fața locului au sosit o ambulanță, pompierii și poliția municipală, dar nu au mai putut face nimic pentru bărbat, care era deja mort când au ajuns medicii.

Ultima persoană care l-a văzut a fost un coleg care l-a lăsat la șantier, unde se construiesc apartamente de lux, la ora 10:15.

În jurul orei 11:00, doi bărbați de la o altă companie au sosit pentru a inspecta șantierul și l-au găsit întins pe podea, fără suflare, și au dat imediat alarma.

Ofițerii de la departamentul relevant al autorității locale de sănătate se vor prezenta la fața locului pentru a efectua verificările necesare.