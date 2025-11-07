Avertizare meteo: ploi torenţiale, vânt puternic şi ninsoare la munte până duminică dimineaţă

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă până duminică, 10 noiembrie 2025, ora 10:00, pentru mai multe regiuni ale țării, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

În unele zone, rafalele vor atinge 80 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri sunt aşteptate lapoviță și ninsoare.

Conform prognozei ANM, în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului va ploua pe arii extinse, iar cantitățile de apă vor fi considerabile — local între 25 și 30 l/mp, iar izolat peste 40–50 l/mp.

„Temporar, vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70–80 km/h pe creste, dar și în sudul Banatului, mai ales în cursul zilei de sâmbătă, unde vitezele vor ajunge la 50–60 km/h. În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt prognozate precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare”, a transmis ANM.

De asemenea, este în vigoare un cod galben de ploi abundente în judeţele Mehedinţi şi Gorj, în special în zonele montane, unde se vor acumula cantități între 60 și 80 l/mp.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate și să se informeze constant din surse oficiale privind evoluția vremii.