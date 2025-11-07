Tombolă inedită organizată de primăria din Paris pentru locuri de veci lângă mormântul lui Jim Morrison din cimitirul Pere-Lachaise

Primăria din Paris a lansat în această săptămână o tombolă inedită, care le va oferi norocoşilor câştigători posibilitatea de a-şi petrece somnul de veci în morminte istorice abandonate, în schimbul restaurării acestora, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Patrimoniul cimitirelor pariziene numără 634.000 de concesiuni, dar odihna veşnică lângă mormântul cântăreţului Jim Morrison din Cimitirul Pere-Lachaise sau lângă cel al celebrei scriitoare Simone de Beauvoir din Cimitirul Montparnasse rămânea până acum doar o dorinţă pioasă, în contextul în care cimitirele istorice din capitala Franţei sunt saturate de la începutul secolului al XX-lea.

Şi totuşi, aceste locuri sunt pline de morminte abandonate, a căror valoare patrimonială împiedică distrugerea lor.

Începând de luni, Primăria din Paris propune ca 30 de locuri de veci să fie scoase la vânzare prin tragere la sorţi: 10 în Cimitirul Pere-L achaise, 10 în Cimitirul Montparnasse şi 10 în Cimitirul Montmartre.

Semn al interesului manifestat de public, „în primele 24 de ore am avut 1.000 de clicuri pe dosarele de candidatură”, a declarat Paul Simondon, adjunctul primarului din Paris, Anne Hidalgo, responsabil cu serviciile funerare.

Candidaţii trebuie „să prezinte devize de la firme specializate în lucrări în marmură pentru a d emonstra că sunt la curent cu costul renovării, astfel încât să nu existe surprize”, a explicat el.

Dacă condiţiile de restaurare şi de cumpărare nu sunt îndeplinite, „vânzarea monumentului este anulată, iar cumpărătorul îşi pierde investiţia”, a avertizat Primăria din Paris.

Acest mecanism de restaurare le permite „pentru prima dată familiilor să anticipeze achiziţionarea unei concesiuni intramurale”, a subliniat Paul Simondon.

Iniţiativa a fost „validată de serviciile statului, permiţând legarea achiziţionă rii monumentului, care ţine de domeniul privat, de obţinerea concesiunii publice”, potrivit adjunctului primarului din Paris.

Această primă tragere la sorţi constituie un test, iar Primăria pariziană ia în considerare extinderea iniţiativei, a adăugat Paul Simondon, subliniind totodată „interesul ecologic” al reutilizării monumentelor funerare.