S-au furat din municipiul Constanța sacii de nisip puși pe străzi pentru a proteja împotriva inundațiilor / Primăria: ”Dacă ați luat saci din greșeală, returnați-i imediat. Este o infracțiune!”

Primăria Municipiului Constanța acuză lipsa a zeci de saci cu nisip, puși de administrația locală pentru a proteja orașul de inundații.

”Primăria Municipiului Constanța atrage atenția că sacii cu nisip montați pe străzile orașului pentru prevenirea inundațiilor nu sunt bunuri comune la cheremul cetățenilor, ci mijloace de protecție care se recuperează și se refolosesc.

Aceștia au fost amplasați pentru a proteja locuințele, spațiile comerciale din oraș pe timpul fenomenelor meteo extreme.

Din păcate, au fost constatate situații grave în care unii locuitori au sustras sacii montați de autorități. De pildă, în cartierul Km 5, la intersecția străzii Hatman Arbore cu strada Popa Farcaș, toți cei 20 de saci amplasați de autorități au fost furați.

Furtul sacilor cu nisip este o infracțiune!”, atenționează Primăria Constanța într-o postare pe pagina de Facebook.

Folosirea sacilor de nisip în scopuri personale, inclusiv la lucrări de construcții, echivalează cu sustragerea de bunuri publice, atrage atenția primăria.

”Fiecare sac luat abuziv diminuează nivelul de siguranță al cartierului și pune în pericol comunitatea. (…) Este important ca locuitorii să nu intervină asupra acestor materiale – nici să îi mute, nici să îi folosească în scop personal. Dacă ați luat saci din greșeală, returnați-i imediat la locul inițial sau anunțați autoritățile”, se mai precizează în anunț.