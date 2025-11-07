Patru persoane au fost reţinute în Franța după mai multe incidente care au determinat întreruperea de trei ori a Orchestrei Filarmonice a Israelului în timpul unui concert

Patru persoane au fost reţinute în urma unor incidente petrecute joi seara la Filarmonica din Paris, care au determinat întreruperea de trei ori a Orchestrei Filarmonice a Israelului în timpul unui concert, în contextul în care prezenţa acesteia în Franţa a stârnit controverse, transmite joi agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Violenţa nu îşi are locul într-o sală de concerte„, a subliniat ministrul francez al culturii, Rac hida Dati, subliniind că „libertatea creaţiei artistice este un drept fundamental al Republicii”.

Filarmonica din Paris a condamnat, de asemenea, ferm „incidentele grave” şi a anunţat că a depus o plângere.

„Francezii s-au săturat” de exploatarea confl ictului israeliano-palestinian în scopuri politice, a declarat vineri pentru AFP ambasadorul Israelului în Franţa, Joshua Zarka.

Videoclipuri care circulă online arată confuzia din sala Pierre-Boulez: mai multe dintre ele arată o persoană care agită în sală o grenadă fumigenă, alte persoane încearcă să intervină şi izbucne sc violenţe.

Persoanele care au făcut scandal au fost îndepărtate, iar concertul, care fusese întrerupt, a fost reluat şi s-a încheiat paşnic sub conducerea dirijorului Lahav Shani şi cu pianistul Sir Andres Schiff, potrivit Filarmonicii.

Ofiţerii de poliţie „au făcut posibilă reţinerea rapidă a mai multor autori de tulburări grave în interiorul sălii şi izolarea manifestanţilor în exterior”, a declarat ministrul de interne, Laurent Nunez.

Trei femei şi un bărbat au fost reţinuţi, trei dintre aceştia pentru participarea la un grup cu intenţia de a comite acte de violenţă sau vandalism, iar unul pentru organizarea unei demonstraţii nedeclarate, a menţionat parchetul din Paris.