VIDEO Surpriză mare în snooker: Campionul mondial Zhao Xintong, învins în semifinalele International Championship

Wu Yize (22 de ani – ocupant al locului 22 mondial) a furnizat vineri o surpriză mare în semifinalele de la International Championship la snooker: l-a învins pe compatriotul Zhao Xintong, nimeni altcineva decât campionul mondial în exercițiu, scor 9-6.

Mare favorit înainte de semifinala de vineri (care s-a disputat după sistemul cel mai bun din 17 frame-uri: adică primul la nouă), Zhao Xintong (28 de ani) a fost dominat în mare parte din meci de conaționalul său.

Zhao a condus doar la 1-0 și 2-1, după care Wu a trecut la comanda partidei.

Cu toate că la pauză s-a intrat cu scorul de 4-4, Wu Yize a avut o parte finală de meci fantastică, el câștigând 5 din ultimele șapte frame-uri ale duelului.

Victoria s-a conturat cu scorul de 9-6, una care nu poate pune la îndoială superioritatea lui Yize.

A COMING OF AGE PERFORMANCE! 👏 Wu Yize beats World Champion Zhao Xintong 9-6 to reach his third ranking event final! Stephen Maguire or John Higgins await on Sunday.#InternationalChampionship pic.twitter.com/Hl26JOaRRJ — WST (@WeAreWST) November 7, 2025

International Championship, semifinale

Wu Yize – Zhao Xintong 9-6

Stephen Maguire – John Higgins

„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.

Campionul en-titre este Ding Junhui, la ediția din 2024.