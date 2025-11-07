VIDEO Surpriză mare în snooker: Campionul mondial Zhao Xintong, învins în semifinalele International Championship
Wu Yize (22 de ani – ocupant al locului 22 mondial) a furnizat vineri o surpriză mare în semifinalele de la International Championship la snooker: l-a învins pe compatriotul Zhao Xintong, nimeni altcineva decât campionul mondial în exercițiu, scor 9-6.
Mare favorit înainte de semifinala de vineri (care s-a disputat după sistemul cel mai bun din 17 frame-uri: adică primul la nouă), Zhao Xintong (28 de ani) a fost dominat în mare parte din meci de conaționalul său.
Zhao a condus doar la 1-0 și 2-1, după care Wu a trecut la comanda partidei.
Cu toate că la pauză s-a intrat cu scorul de 4-4, Wu Yize a avut o parte finală de meci fantastică, el câștigând 5 din ultimele șapte frame-uri ale duelului.
Victoria s-a conturat cu scorul de 9-6, una care nu poate pune la îndoială superioritatea lui Yize.
How good is this guy? 😮#InternationalChampionship pic.twitter.com/XSHzkwunsc
— WST (@WeAreWST) November 7, 2025
SCARY GOOD from Wu Yize! 💥#InternationalChampionship pic.twitter.com/bx7gnQo9ux
— WST (@WeAreWST) November 7, 2025
A COMING OF AGE PERFORMANCE! 👏
Wu Yize beats World Champion Zhao Xintong 9-6 to reach his third ranking event final!
Stephen Maguire or John Higgins await on Sunday.#InternationalChampionship pic.twitter.com/Hl26JOaRRJ
— WST (@WeAreWST) November 7, 2025
International Championship, semifinale
Wu Yize – Zhao Xintong 9-6
Stephen Maguire – John Higgins
„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.
