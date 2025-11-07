G4Media.ro
accident, masina lovita de tren
sursa foto: ISU

BREAKING Patru morți după ce un tren a lovit o mașină în comuna Vidra din Ilfov / Intervin patru ambulanțe SMURD

Patru morți după ce un tren a lovit o mașină în comuna Vidra din Ilfov. Intervin patru ambulanțe SMURD.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în jurul orei 15:00, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, trenul R 9708, aparținând Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A., a surprins un autovehicul la o trecere la nivel semnalizată cu indicatoare rutiere (IR), situată între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, km. feroviar 15+980.

Din primele informații, în urma impactului au fost înregistrate patru victime decedate.

Au fost avizate organele de cercetare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și echipele operative ale CFR S.A., care intervin la fața locului pentru investigarea cauzelor și stabilirea împrejurărilor producerii accidentului.

Până la finalizarea cercetărilor efectuate de organele abilitate, trenul R 9708 va staționa la locul evenimentului.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. regretă disconfortul creat și reafirmă importanța respectării semnalizării rutiere la trecerile la nivel cu calea ferată, pentru prevenirea unor astfel de tragedii.

pompierii-smurd-la-trecere-de-cale-ferata.
sursa foto: ISU

