Fratele premierului spaniol va fi judecat în februarie 2027 pentru trafic de influenţă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fratele prim-ministrului socialist spaniol Pedro Sanchez, David Sanchez, va fi judecat în februarie într-un proces în care este acuzat de trafic de influenţă pentru a primi un post public într-o provincie condusă de stânga politică, a anunţat vineri tribunalul din Badajoz (sud-vest), potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

David Sanchez, cunoscut şi sub numele de David Azagra, este compozitor, muzician şi dirijor. El este suspectat că s-ar fi folosit de influenţa fratelui său pentru a se angaja într-un p ost în care urma să se ocupe de spectacole vivante în provincia Badajoz.

Procesul ‘referitor la angajarea directorului biroului pentru artele spectacolului al provinciei Badajoz’ va avea loc între 9 şi 14 februarie, pe banca celor 11 acuzaţi urmând să stea şi liderul Partidului Socialist (PSOE) din regiunea Extremadura.

Potrivit anchetei, postul a fost creat special pentru David Sanchez, fără a fi urmate procedurile legale de angajar e în funcţii publice.

David Sanchez a demisionat în februarie, conform presei spaniole.

Ca şi în cazul soţiei lui Pedro Sanchez, Begona Gomez, urmărită penal în mai multe dosare, ancheta a fost deschisă în urma plângerilor unor asociaţii prezentate ca apropiate de extrema dreaptă.

Asociaţia ‘Manos Limpias’ (‘Mâini curate’) îl acuză pe David Sanchez că s-a folosit de influenţa fratelui său pentru a fi angajat şi că a încasat salariu din fonduri publice fără a se prezenta la locul de muncă, acuzaţii respinse de cel în cauză.

Acest dosar vine să se adauge celorl alte afaceri judiciare în care este implicat anturajul premierului, care a fost el însuşi audiat recent de o comisie senatorială de anchetă cu privire la un caz de corupţie vizându-i în special pe doi dintre oamenii săi de încredere din PSOE.

Un judecător din Madrid a cerut luni trimiterea în judecată a unuia dintre ei, fostul ministru Jose Luis Abalos, iar în aceeaşi zi a început procesul în care procurorul general Alvaro Garcia Ortiz este acuzat de încălcarea secretului judiciar.

În paralel, Begona Gomez ar urma să fie judecată în curând într-un alt caz de corupţie şi trafic de influenţă.

Pedro Sanchez, care le-a prezentat de mai multe ori scuze spaniolilor pentru aceste cazuri care îi afectează partidul, a afirmat la începutul lui octombrie că soţia sa şi fratele său sunt ‘nevinovaţi’.

‘Timpul va pune lucrurile la locul lor’, a spus el, acuzându-i pe anumiţi judecători că ‘fac politică’ şi denunţând o campanie de destabilizare pusă la cale de Partidul Popular (PP) şi de extrema dreaptă.