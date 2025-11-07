G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fratele premierului spaniol va fi judecat în februarie 2027 pentru trafic de…

Sursa foto: European Council

Fratele premierului spaniol va fi judecat în februarie 2027 pentru trafic de influenţă

Articole7 Noi • 40 vizualizări 0 comentarii

Fratele prim-ministrului socialist spaniol Pedro Sanchez, David Sanchez, va fi judecat în februarie într-un proces în care este acuzat de trafic de influenţă pentru a primi un post public într-o provincie condusă de stânga politică, a anunţat vineri tribunalul din Badajoz (sud-vest), potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

David Sanchez, cunoscut şi sub numele de David Azagra, este compozitor, muzician şi dirijor. El este suspectat că s-ar fi folosit de influenţa fratelui său pentru a se angaja într-un p ost în care urma să se ocupe de spectacole vivante în provincia Badajoz.

Procesul ‘referitor la angajarea directorului biroului pentru artele spectacolului al provinciei Badajoz’ va avea loc între 9 şi 14 februarie, pe banca celor 11 acuzaţi urmând să stea şi liderul Partidului Socialist (PSOE) din regiunea Extremadura.

Potrivit anchetei, postul a fost creat special pentru David Sanchez, fără a fi urmate procedurile legale de angajar e în funcţii publice.

David Sanchez a demisionat în februarie, conform presei spaniole.

Ca şi în cazul soţiei lui Pedro Sanchez, Begona Gomez, urmărită penal în mai multe dosare, ancheta a fost deschisă în urma plângerilor unor asociaţii prezentate ca apropiate de extrema dreaptă.

Asociaţia ‘Manos Limpias’ (‘Mâini curate’) îl acuză pe David Sanchez că s-a folosit de influenţa fratelui său pentru a fi angajat şi că a încasat salariu din fonduri publice fără a se prezenta la locul de muncă, acuzaţii respinse de cel în cauză.

Acest dosar vine să se adauge celorl alte afaceri judiciare în care este implicat anturajul premierului, care a fost el însuşi audiat recent de o comisie senatorială de anchetă cu privire la un caz de corupţie vizându-i în special pe doi dintre oamenii săi de încredere din PSOE.

Un judecător din Madrid a cerut luni trimiterea în judecată a unuia dintre ei, fostul ministru Jose Luis Abalos, iar în aceeaşi zi a început procesul în care procurorul general Alvaro Garcia Ortiz este acuzat de încălcarea secretului judiciar.

În paralel, Begona Gomez ar urma să fie judecată în curând într-un alt caz de corupţie şi trafic de influenţă.

Pedro Sanchez, care le-a prezentat de mai multe ori scuze spaniolilor pentru aceste cazuri care îi afectează partidul, a afirmat la începutul lui octombrie că soţia sa şi fratele său sunt ‘nevinovaţi’.

‘Timpul va pune lucrurile la locul lor’, a spus el, acuzându-i pe anumiţi judecători că ‘fac politică’ şi denunţând o campanie de destabilizare pusă la cale de Partidul Popular (PP) şi de extrema dreaptă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Schema infracțională prin care omul de afaceri Fănel Bogos ar fi încercat să-l schimbe pe directorul DSVSA Vaslui / Bogos a fost reținut de DNA pentru șantaj și cumpărare de influență

Articole6 Noi • 1.456 vizualizări
0 comentarii

EXCLUSIV Autopsia unui dosar penal omorât la Înalta Curte. Cazul „Mită pentru Bănicioiu de la Dorin Cocoș”

Articole30 Oct • 10.462 vizualizări
8 comentarii

Bărbat prins în flagrant de DNA în timp ce primea 12.500 de euro de la Bercea Mondial, căruia i-ar fi promis că-l ajută înt-un proces – surse

Articole29 Oct • 16.752 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.