Premierul Pedro Sánchez acuză judecătorii spanioli că „fac politică”, după ce soţia şi fratele său sunt vizaţi în cazuri de corupţie

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez, întrebat despre presupusele cazuri de corupţie în care sunt implicaţi mai mulţi dintre apropiaţii săi, a acuzat luni judecătorii că „fac politică”, relatează AFP, citată de News.ro.

„Nu este niciun dubiu că există judecători care fac politică şi politicieni care încearcă să facă justiţie”, a declarat şeful guvernului socialist spaniol, întrebat despre scandalurile care îi vizează în special pe soţia şi fratele său, într-un interviu rar acordat televiziunii publice RTVE. „Din fericire, este vorba de o minoritate, dar ea există şi provoacă un prejudiciu teribil, un prejudiciu imens justiţiei, puterii judecătoreşti”, a continuat şeful guvernului spaniol.

„Nu m-aş fi gândit niciodată că acest lucru s-ar putea întâmpla unei persoane cu responsabilităţi politice, mai ales că provine din denunţuri false, din extrase din presa organizaţiilor de extremă dreapta care se prezintă în anumite instanţe pentru a deschide un dosar, în acest caz împotriva unor persoane apropiate, precum fratele meu sau soţia mea”, a adăugat premierul.

Din aprilie 2024, Begoña Gómez, soţia lui Pedro Sánchez, este anchetată în mai multe dosare pentru corupţie şi trafic de influenţă. Fostă directoare a unui masterat în management la Universitatea Complutense din Madrid până la începutul anului 2024, ea este suspectată de judecător că s-ar fi folosit de funcţia soţului său în beneficiul propriu, pentru a obţine finanţare pentru masteratul său.

Fratele mai mic al lui Pedro Sánchez este, de asemenea, anchetat din 2024 pentru deturnare de fonduri, trafic de influenţă şi fraudă fiscală.

În ambele cazuri, anchetele au fost deschise în urma plângerilor depuse de asociaţii prezentate ca fiind apropiate de extrema dreaptă.

Alte persoane apropiate lui Pedro Sánchez se află, de asemenea, în centrul unor dosare judiciare, ceea ce a determinat opoziţia să ceară de mai multe ori demisia sa. Fosta mâna dreaptă a prim-ministrului, Santos Cerdán, fost număr 3 al Partidului Socialist, a fost plasat în arest preventiv în iunie în cadrul unei anchete deschisă pentru mită legată de contractele publice. În centrul aceleiaşi anchete se află şi un fost ministru, de asemenea un colaborator apropiat al premierului, José Luis Ábalos, precum şi consilierul său Koldo García.

„Nu aveam nicio informaţie obiectivă care să indice că aceştia ar fi putut comite presupuse acte de corupţie”, a declarat din nou, luni, şeful guvernului spaniol în legătură cu cei trei, respingând orice acuzaţie de „corupţie sistemică” în cadrul Partidului Socialist Spaniol, al cărui prim-secretar este.