Premierul spaniol Pedro Sanchez anunţă „un plan de luptă împotriva corupţiei” elaborat împreună cu OCDE

Prim-ministrul socialist spaniol Pedro Sanchez, confruntat cu un imens scandal de corupţie care i-a zdruncinat partidul, a anunţat miercuri lansarea unui „plan anticorupţie” elaborat împreună cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Partidele politice, organele de conducere ale diferitelor administraţii, companiile trebuie să adopte mai multe măsuri” pentru a combate corupţia, a spus el în faţa parlamentarilor, după care a propus „aprobarea unui plan naţional de luptă împotriva corupţiei” format din 15 măsuri elaborate împreună cu OCDE.

Acest plan a fost, de asemenea, pregătit în urma întâlnirilor cu diferitele grupuri parlamentare şi include propuneri din partea Consiliului Europei şi a Comisiei Europene, a mai precizat Sanchez, sub presiunea din parlament a aliaţilor săi, care îi cer măsuri ferme împotriva corupţiei.

Printre măsurile enumerate de şeful guvernului în cadrul unei alocuţiuni solemne, de circa 45 de minute, în parlament se numără înfiinţarea unei „agenţii de integritate publică independente”, utilizarea inteligenţei artificiale pentru a detecta „indicii de fraudă” în platforma de atribuire a contractelor publice, controale ale averilor funcţionarilor de rang înalt sau întărirea măsurilor de protecţie pentru avertizorii de integritate.

„Acest plan de luptă împotriva corupţiei va reprezenta cel mai mare efort în materie de prevenire, luptă şi reparare a corupţiei realizat în ultimele decenii în ţara noastră”, a dat el asigurări.

Totodată, Sanchez a exclus miercuri posibilitatea de a „se da bătut” şi a confirmat că va rămâne la putere, în ciuda scandalurilor de corupţie care îi afectează partidul.

Confruntat cu cea mai gravă criză de la preluarea puterii în 2018, el a spus că a „luat în considerare” demisia şi convocarea de alegeri anticipate după dezvăluirile care au dus la arestarea preventivă a fostului număr trei al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), Santos Cerdan.

„După ce am reflectat şi am ascultat mulţi oameni, am înţeles că a mă da bătut nu este o opţiune”, a spus el.

De cealaltă parte, liderul principalului partid de opoziţie, Partidul Popular, a respins argumentele premierului, după prezentarea planului anticorupţie, comparând PSOE cu „o organizaţie criminală”.

„În toţi aceşti ani, s-au comportat ca o organizaţie criminală”, a spus în parlament Alberto Nunez Feijoo, la scurt timp după intervenţia premierului, prima de la dezvăluirea scandalului de corupţie.