Parlamentul spaniol a respins proiectul-pilot al guvernului lui Pedro Sánchez pentru reducerea timpului de lucru

Deputaţii spanioli au respins miercuri un proiect de lege care prevedea reducerea timpului de lucru săptămânal, una dintre promisiunile emblematice ale prim-ministrului socialist Pedro Sánchez, care nu dispune însă de o majoritate în Parlament, relatează AFP, transmite News.ro.

Propunerea, care viza reducerea duratei legale a săptămânii de lucru de la 40 la 37,5 ore, a fost respinsă de 178 de deputaţi, faţă de 170 care au susţinut-o.

Susţinut de ministrul muncii Yolanda Diaz, figură a partidului de extremă stânga Sumar, aliat al socialiştilor în cadrul guvernului lui Pedro Sánchez, acest proiect de lege era rezultatul unui acord semnat cu cele două principale sindicate ale salariaţilor, UGT şi CCOO, care au chemat la manifestaţii în faţa Parlamentului în timpul votului, dar fără organizaţiile patronale, care se opuneau reformei.

Potrivit executivului, această lege urma să vizeze peste 12 milioane de salariaţi din sectorul privat, în principal din sectoarele comerţului, alimentaţiei şi agriculturii, cele 37,5 ore fiind deja aplicate în funcţia publică şi în majoritatea marilor întreprinderi.

Imposibilitatea adoptării acestei legi ilustrează încă o dată poziţia incomodă a lui Pedro Sánchez, care nu dispune de majoritate absolută în parlament şi trebuie să se bazeze pe mai multe partide regionale pentru a vota texte, printre care şi independenţii catalani de la Junts per Catalunya, care s-au opus acestui text.

Adresându-se Parlamentului, Yolanda Díaz a asigurat că guvernul va „insista” şi va prezenta din nou această propunere, cerând deputaţilor din Junts „să-şi rectifice” poziţia pentru a nu intra în conflict cu „12,5 milioane de angajaţi” care ar putea beneficia de această lege.

„Da, vom pierde un vot”, a prevăzut ea înainte de vot. „Dar reducerea zilei de muncă şi creşterea salariilor sunt deja câştigate în stradă. Am câştigat deja, toată ţara vrea ca acest vot să treacă”, a spus ea.

La jumătatea lunii iulie, guvernul a suferit deja o înfrângere dureroasă când a încercat să adopte un set de măsuri menite să evite o nouă mega-pană de electricitate pe Peninsula Iberică, similară cu cea pe care ţara a cunoscut-o la sfârşitul lunii aprilie.

O altă lovitură dură pentru premierul spaniol, acest eşec privind reducerea timpului de lucru survine, în plus, în ziua în care Begoña Gómez, soţia sa, a fost audiată din nou de un judecător, într-o anchetă care o vizează pentru deturnare de fonduri publice. Gómez este implicată în mai multe alte dosare, iar mai multe persoane apropiate prim-ministrului sunt, de asemenea, vizate de anchete judiciare jenante, printre care fratele său, fostul nr. 3 al Partidului Socialist, un fost adjunct şi un fost ministru al lui Pedro Sánchez şi chiar procurorul general spaniol, numit la propunerea guvernului.