Poliţia din Irlanda anunţă o captură record de 116 kilograme de cocaină, în valoare de opt milioane de euro

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Poliţia irlandeză a confiscat 116 kilograme de cocaină, cu o valoare estimată la 8 milioane euro, în comitatul Laois, la sud-vest de Dublin, relatează miercuri agenția de știri dpa.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Poliţia a confiscat şi o serie de dispozitive electronice, în timpul unei percheziţii efectuate marţi la o locuinţă şi o proprietate din zonă.

Un bărbat a fost arestat, transmite Agerpres.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că bărbatul, în jurul vârstei de 30 de ani, este reţinut la o secţie din Laois.

Acţiunea a avut loc în cadrul Operaţiunii Tara, care are drept scop să oprească, să destructureze şi să urmărească în justiţie reţelele de trafic de droguri la nivel internaţional, naţional şi local, implicate în importul, distribuţia, cultivarea, producţia, vânzarea locală şi furnizarea de droguri.

Drogurile confiscate vor fi transmise către Forensic Science Ireland (FSI) pentru analiză.

Seamus Boland, şeful Biroului Naţional pentru Droguri şi Criminalitate Organizată, a salutat captura.

„Garda Siochana (forţa de poliţie irlandeză) va continua să îşi concentreze resursele asupra celor care colaborează cu grupările de crimă organizată şi facilitează activitatea acestora”, a mai spus el.

„Suntem hotărâţi să continuăm să desfiinţăm rutele traficului de droguri în Irlanda şi vom continua să ne aducem contribuţia pentru a menţine comunităţile noastre mai sigure”, a spus el.

„Vă rugăm să va gândiţi înainte de a consuma” droguri, a făcut apel oficialul irlandez către populaţie.