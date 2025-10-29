G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Percheziţii în judeţele Giurgiu, Constanţa, Călăraşi şi Buzău, într-un dosar de abuz…

politia perchezitii mascati
sursa foto: IPJ

Percheziţii în judeţele Giurgiu, Constanţa, Călăraşi şi Buzău, într-un dosar de abuz în serviciu şi delapidare

Articole29 Oct • 394 vizualizări 0 comentarii

 Poliţiştii au pus în executare, miercuri, 14 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Giurgiu, Constanţa, Călăraşi şi Buzău, printre cei vizaţi numărându-se funcţionari şi o instituţie publică din localitatea Stăneşti, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu, acţiunile au loc în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi delapidare.

„În această dimineaţă, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, au pus în executare 14 mandate de percheziţie domiciliară, la sediul unei instituţii publice din localitatea Stăneşti, judeţul Giurgiu, la domiciliile unor funcţionari publici din aceeaşi localitate, precum şi la sediile sociale ale unor societăţi comerciale, din judeţele Giurgiu, Constanţa, Călăraşi şi Buzău”, se arată în comunicatul remis miercuri de IPJ Giurgiu.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din Giurgiu şi al poliţiştilor de investigare a criminalităţii economice din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene din Constanţa, Călăraşi şi Buzău.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

UPDATE Directoarea medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a fost găsită decedată în camera de gardă / Medicul chirurg Ştefania Szabo avea 37 de ani / A fost deschis dosar pentru moarte suspectă

Articole28 Oct • 10.584 vizualizări
0 comentarii

Mama unei fetiţe de 2 luni acuză neglijenţă şi lipsă de empatie la Spitalul Judeţean din Buzău / Reacţia unităţii medicale: „Acuzatii nefondate care pot afecta încrederea pacienţilor”

Articole25 Oct • 1.200 vizualizări
0 comentarii

Marcel Ciolacu cere sprijinul PSD Buzău pentru candidatura la preşedinţia Consiliului Judeţean

Articole25 Oct • 377 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.