Convorbire Nicușor Dan – Volodimir Zelenski: „Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu” / Cei doi președinți au discutat despre realizarea unui parteneriat strategic

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri seara, într-o postare pe X, că a avut o „discuție de fond” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre necesitatea intensificării eforturilor pentru „o pace durabilă și justă”, subliniind că „Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu”.

„Discuție de fond cu președintele Zelenski astăzi cu privire la situația actuală de securitate și la necesitatea intensificării eforturilor pentru a ajunge la o pace durabilă și justă în Ucraina.

Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu și pentru valorile noastre comune.

La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic. Amândoi ne-am angajat să punem în aplicare o agendă pragmatică, orientată spre viitor și durabilă”, a scris președintele Nicușor Dan pe X.