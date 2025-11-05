G4Media.ro
Ciprian Ciucu, despre posibilitatea ca președintele Nicuşor Dan să vină și la…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Ciprian Ciucu, despre posibilitatea ca președintele Nicuşor Dan să vină și la lansarea candidaturii sale: Va trebui să-l contactez şi să-l întreb dacă ar dori să vină / Ciucu se plângea, anterior, că Nicușor Dan nu-i răspunde la telefon

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a declarat miercuri, despre prezenţa lui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă că nu are „nicio reacţie”, pentru că era de aşteptat. Despre o eventuală invitaţie pentru şeful statului la evenimentul său de lansare, Ciucu a spus că va trebui să-l contacteze şi să-l întrebe „dacă ar dori să vină”. Reamintim că pe vremea când Nicușor Dan era primarul Capitalei, Ciprian Ciucu l-a acuzat în mai multe rânduri că nu-i răspunde la telefon, atunci când îl solicită pentru diverse probleme administrative.

Ciucu a scris inclusiv pe facebook, că primarul Nicușor Dan nu răspunde la telefon, atunci când a fost chestionat de un locuitor din zona Ghencea despre o anumită lucrare. „Cand va răspunde la telefon voi vorbi cu el. In această perioadă a fost inabordabil. Credeți că eu nu aș vrea sa știu si eu ca sa va pot spune și dumneavoastră? Aici stau in Ghencea. Când va debloca conturile, probabil va continua lucrarea”, a fost răspunsul lui Ciucu.

Ciucu a fost chestionat pe acest subiect în emisiunea România Politică, în contextul în care s-a speculat că prezența președintelui Nicușor Dan la evenimentul USR de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei n-ar fi fost potrivită.

„Era de aşteptat (să meargă – n.red), a spus Ciprian Ciucă, cu precizarea că ar fi „o onoare” și pentru el ca președintele Nicușor Dans să participe la evenimentul său de lansare. Întrebat dacă îl va invita pe Nicuşor Dan, el a spus că va trebui să-l contacteze să vadă dacă vrea să vină.

”Evident că ar fi o onoare ca preşedintele României să vină şi la tine în campanie. Este normal, nu-i aşa? E o onoare, în sine. Dacă nu l-aş invita, lumea o să zică a, nu l-ai invitat, deci ai ceva cu preşedintele? Şi nu am, l-am susţinut în turul 2 cu tot sufletul şi tare mă bucur că e preşedinte, că alternativa era mult, mult mai rea. Deci, dacă nu-l invit, se răstămăceşte că nu l-a invitat. Dacă îl invit, se răstălmăceşte că l-am invitat. Deci cel mai bine, cred că ar fi ca, pe canale neoficiale, să agreăm dacă vrea să vină”, a spus Ciucu. ”Va trebui să-l contactez şi să-l întreb dacă ar dori să vină”, a adăugat el.

Tags:
