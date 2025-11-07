Eurobarometru: 30% dintre români consideră că nivelul de trai este unul dintre punctele forte al UE. La nivelul blocului comunitar, doar 24% dintre europeni cred același lucru / Românii, mult mai îngrijorați de războiul din Ucraina decât alți europeni

Potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash privind „Provocările și prioritățile UE”, publicate vineri, respectarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept (35% – RO, 36% – UE) și puterea economică, industrială și comercială a UE (31% – RO, 31% – UE) rămân, în percepția cetățenilor europeni, principalele puncte forte ale UE. Românii consideră, într-o proporție mai mare decât media la nivelul blocului comunicat, că între punctele forte se regăsesc și bunele relații și solidaritatea dintre statele membre (31% – RO, 28% – UE), precum și nivelul de trai (30% – RO, 24% – UE).

Întrebați despre valori, peste jumătate dintre europeni afirmă că UE, mai degrabă decât alte țări din lume, întruchipează cel mai bine respectul pentru drepturile și valorile fundamentale și pentru libertatea de exprimare – 55% pentru fiecare. În schimb, doar 45% dintre români sunt de aceeași părere.

Războiul din Ucraina rămâne principala provocare actuală cu care se confruntă UE, menționată de 47% dintre europeni, și de 58% dintre români.

La întrebarea privind provocările globale pentru viitorul UE, conflictele din lume reprezintă problema cea mai menționată (41 %), urmate de migrația neregulamentară (35%) și de schimbările climatice și de mediu (31 %). A patra chestiune ca importanță este una nouă, și anume riscul ca UE să își piardă vocea și influența pe scena mondială (30%).

Sondajul Eurobarometru Flash 569 a fost realizat în perioada 3-10 septembrie 2025 în cele 27 de state membre. Un număr de 25.893 de cetățeni ai UE au răspuns online la chestionar. Dintre aceștia, 1007 su fost din România.

Rezultatului sondajului pentru România comparativ cu media UE poate fi consultat aici.