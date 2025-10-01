Eurobarometru: Crește încrederea europenilor în Uniunea Europeană și optimismul privind viitorul blocului comunitar / Costul vieții și inflația rămân principalele preocupări ale cetățenilor

Cetățenii Uniunii Europene consideră că prioritățile și nevoile lor principale sunt îndeplinite de blocul comunitar? Cel mai recent sondaj realizat de Eurobarometrul „Primăvara 2025” al Parlamentului European prezintă o imagine destul de pozitivă a unei aprobări prudente, amestecată cu o cerere clară pentru mai multe acțiuni, transmite Euronews.

Europenii continuă să considere Uniunea Europeană drept o forță de stabilitate într-o lume turbulentă, aproape trei sferturi (73%) dintre ei afirmând că țara lor beneficiază de pe urma apartenenței la Uniune. Acesta este unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate vreodată.

Majoritatea oamenilor consideră, de asemenea, că UE are un impact asupra vieții lor de zi cu zi, deși acest lucru nu este văzut în mod universal ca un lucru bun. Jumătate dintre respondenți (50%) spun că impactul este pozitiv, 31% îl descriu ca fiind nici bun, nici rău, iar 18% consideră influența UE ca fiind negativă.

În același timp, încrederea în UE este în creștere, puțin peste jumătate (52%) dintre europeni declarând că au o imagine pozitivă a blocului comunitar.

Acesta este un nivel egalat doar de două ori în ultimele două decenii (în 2021 și 2022). În același timp, 42% cred că UE se îndreaptă în direcția cea bună, în creștere cu șapte puncte procentuale de la începutul anului 2025.

Optimismul cu privire la viitor este, de asemenea, puternic: două treimi dintre cetățeni spun că sunt încrezători în ceea ce urmează pentru UE, crescând la 72% în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani.

Dar satisfacția nu este același lucru cu mulțumirea. Atunci când au fost întrebați pe ce ar trebui să se concentreze UE, respondenții europeni au fost foarte clari.

Costul vieții și inflația rămân principalele preocupări, citate de 41% dintre respondenți. Acestea sunt urmate de apărare și securitate (34%) și de lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale (31%).

Doar aceste trei probleme dezvăluie presiunea pe care europenii o resimt în viața lor de zi cu zi: tensiuni economice, instabilitate globală și inegalitate în creștere.

Crucial, mulți cetățeni au indicat că nu doresc doar ca UE să observe aceste provocări, ci doresc ca aceasta să facă mai mult.

Nu mai puțin de 90% cred că statele membre ale UE ar trebui să fie mai unite în abordarea provocărilor globale, iar 68% au susținut că UE însăși ar trebui să își asume un rol mai important în protejarea cetățenilor de crizele globale și de amenințările la adresa securității.

Dorința de a avea o UE mai capabilă și mai receptivă trece dincolo de vârstă, sex și atitudine politică, fiind unul dintre puținele puncte de acord cvasi-universal pe continent.

Și această cerere pentru o acțiune mai puternică este însoțită de o solicitare pentru un control democratic mai mare, întrucât o proporție covârșitoare de 91% dintre europeni consideră că Parlamentul European ar trebui să aibă acces deplin la informațiile și instrumentele necesare pentru a supraveghea cheltuielile UE.

În același timp, 85% dintre europeni susțin corelarea alocării fondurilor UE cu respectarea de către o țară a statului de drept și a principiilor democratice. Cu alte cuvinte, sprijinul pentru unitatea și investițiile UE este ridicat, dar cetățenii doresc controale și echilibre, transparență și corectitudine.

În ceea ce privește bugetul pe termen lung al UE, doar 36% dintre respondenți au declarat că au auzit de Cadrul financiar multianual (CFM), dar au în continuare opinii ferme cu privire la modul în care acesta ar trebui să funcționeze.

Mai mult de trei sferturi (78%) cred că mai multe proiecte viitoare ar trebui să fie finanțate în comun la nivelul UE, în loc să fie lăsate la latitudinea fiecărei țări. În același timp, 73% susțin crearea de noi surse de venituri specifice UE, cum ar fi taxele pe emisiile de gaze cu efect de seră sau pe profiturile întreprinderilor, pentru a reduce dependența de contribuțiile naționale.

Există, de asemenea, un sprijin puternic pentru asigurarea unei bune gestionări a fondurilor bugetare. Peste 90% dintre cetățeni consideră că transparența, eficiența, flexibilitatea și trasabilitatea sunt aspecte esențiale ale modului în care ar trebui să funcționeze bugetul UE.