USR nu susține desființarea Institutului Național al Patrimoniului și solicită o discuție în coaliție pe această temă

Desființarea unor instituții de cultură, cum ar fi Institutul Național al Patrimoniului, este o măsură greșită și injustă și există soluții mai bune pentru o justă cheltuire a banului public, susține USR.

USR solicită o discuție în coaliție pe această temă, în contextul nu a fost convenită măsura între partidele la guvernare.

„Institutul Național al Patrimoniului gestionează patrimoniul național și este o instituție strategică în acest sens. Mai mult, orice proces de acest gen poate periclita accesarea fondurilor europene gestionate de INP pentru restaurarea unor obiective de patrimoniu. Cultura se pune în valoare prin management corect, concursuri transparente și investiții în oameni competenți. Sunt instituții deconcentrate ale căror atribuții fie se suprapun, fie sunt create și multiplicate pentru a oferi joburi unei clientele și pe acelea trebuie să le vizăm, nu instituțiile strategice”, declară Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR.

Împotriva desființării Institutului Național al Patrimoniului argumentează și deputatul USR George Gima, vicepreședinte al Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă din Camera Deputaților, care invocă și situația de la Râmnicu Vâlcea, unde Primăria a propus unificarea Teatrului „Ariel” cu Filarmonica „Ion Dumitrescu” tot sub pretextul „eficientizării”.

„Dacă Ministerul Culturii validează astfel de soluții, autoritățile locale vor începe să le copieze peste tot. Există, totuși, o alternativă. Problemele din instituțiile culturale pot fi rezolvate prin concursuri corecte de management, prin transparență și prin aducerea de oameni competenți care să construiască, nu prin comasări administrative care șterg cu buretele zeci de ani de muncă”, precizează George Gima.

Deputatul USR subliniază cât de important este ca statul român să investească în cultură și educație.

„Sper doar ca toate amenințările despre concedii fără plată și fuziuni să nu fie un preambul pentru un buget mult prea mic pentru Cultură în 2026, care să sufoce artiștii și instituțiile din domeniu. Ecuația e simplă: dacă nu investim în cultură și în educație, crește radicalizarea și apoi până la extremism mai e doar un pas! Cine nu crede, să nu se joace cu România doar pentru a se convinge”, concluzionează deputatul USR George Gima.

USR consideră că rolul Culturii în societate este extrem de important, atât în consolidarea identității și a coeziunii sociale, cât și în dezvoltarea socială și individuală.

„Pentru reducerea cheltuielilor statului, se poate începe cu eliminarea privilegiilor și cu desființarea instituțiilor publice care nu aduc valoare adăugată, ci doar consumă resurse. Unele dintre aceste instituții au fost create doar pentru a furniza sinecuri oamenilor de partid. Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, Academia de Științe Tehnice, Academia de Științe Medicale, Academia Oamenilor de Știință, Societatea națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” – S.A, RA-APPS, sunt doar câteva exemple de instituții care pot fi desființate!”, susține USR într-un comunicat de presă.