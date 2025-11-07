G4Media.ro
După ce preşedinta Claudia Sheinbaum a fost pipăită în public, Mexicul propune…

Foto: Facebook Claudia Sheinbaum

După ce preşedinta Claudia Sheinbaum a fost pipăită în public, Mexicul propune un plan împotriva hărţuirii sexuale

După ce preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost pipăită în public, într-un incident surprins de camerele de filmare, guvernul a dezvăluit vineri un plan de combatere a hărţuirii sexuale, clasificând-o drept infracţiune gravă în toate statele, relatează dpa, transmite Agerpres.

Victimele vor fi încurajate să vorbească printr-o campanie de raportare a cazurilor, iar accesul la justiţie va fi îmbunătăţit.

„Toate femeile, adolescentele şi fetele ar trebui să ştie că nu sunt singure”, a declarat ministrul pentru femei, Citlalli Hernandez Mora.

„Dacă sunt victime ale oricărui tip de violenţă, este important să o raporteze”, a mai spus ea, cerându-le totodată bărbaţilor să îşi regândească modul de a se comporta faţă de femei.

Claudia Sheinbaum, în vârstă de 63 de ani, a fost hărţuită sexual de un bărbat în urmă cu câteva zile, în timpul unei plimbări prin centrul istoric al capitalei Ciudad de Mexico.

Acesta s-a apropiat de şefa statului mexican din lateral, a îmbrăţişat-o, a încercat să o sărute şi să-i atingă sânii, conform unui video care a circulat pe scară largă.

Bărbatul a fost apoi arestat.

Claudia Sheinbaum, o politiciană de stânga, este prima femeie preşedinte din Mexic. Datele de la institutul de statistică al statului arată că aproape jumătate dintre femeile din Mexic au suferit de pe urma violenţei sexuale cel puţin o dată.

Potrivit preşedintei, consolidarea drepturilor femeilor se numără printre priorităţile sale.

Tags:
