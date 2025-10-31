G4Media.ro
Cătălin Drulă va fi desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Capitalei

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Cătălin Drulă va fi desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă va fi desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Municipiului Bucureşti, în cadrul Conferinţei municipale a filialei Bucureşti şi în şedinţa Biroului Naţional, în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie, transmite News.ro.

Dumincă are loc conferinţa municipală a filialei Bucureşti şi o şedinţă a Biroului Naţional în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie, anunţă USR. Evenimentul va avea loc de la ora 13:00.

Vor participa Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Bucureşti, Dominic Fritz – preşedinte USR, Vlad Voiculescu – preşedintele filialei USR Bucureşti, Diana Buzoianu – ministrul Mediului şi deputat de Bucureşti.

La eveniment sunt invitaţi 400 de membri şi simpatizanţi USR.

  O poză care sugerează sprijinul lui ND((. Drula va realiza după aceste alegeri că a fost împins în luptă fix să își rupă gâtul. Păcat, era politicianul cu cel mai mare potențial din zona. Faptul că a fost împins să ocupe locul lui Cioloș a fost o capcană. El că fraierul a si demisionat după europarlamentare. Dacă nu era bâlciul cu Lenuța era președintele României din descrie 2024. Si nu mai aveam tot balamucul cu anularea turului 2. Dar Cioloș nu l-a iertat. După ce a impus echipa de guvernare userista, acum se ocupă și de rivali. Din păcate, primar va fi reprezentantul clanului sportivilor, cu sprijin de la Piedone și AUR (¿?)

