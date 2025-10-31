Cătălin Drulă va fi desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Capitalei
Cătălin Drulă va fi desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Municipiului Bucureşti, în cadrul Conferinţei municipale a filialei Bucureşti şi în şedinţa Biroului Naţional, în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie, transmite News.ro.
Dumincă are loc conferinţa municipală a filialei Bucureşti şi o şedinţă a Biroului Naţional în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie, anunţă USR. Evenimentul va avea loc de la ora 13:00.
Vor participa Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Bucureşti, Dominic Fritz – preşedinte USR, Vlad Voiculescu – preşedintele filialei USR Bucureşti, Diana Buzoianu – ministrul Mediului şi deputat de Bucureşti.
La eveniment sunt invitaţi 400 de membri şi simpatizanţi USR.
