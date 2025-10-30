Proiect USR: Pacienţii vor fi reprezentaţi în consiliile de administraţie ale spitalelor şi vor lua parte la deciziile care privesc serviciile medicale

Pacienţii vor fi reprezentaţi în consiliile de administraţie ale spitalelor şi, astfel, vor lua parte la deciziile care privesc serviciile medicale, potrivit unui proiect de lege iniţiat de deputaţii USR Adrian Wiener şi Ştefan Tanasă, transmite News.ro.

„Un sistem de sănătate funcţional presupune ca pacientul să se afle în centru. Facem un pas, în acest sens, prin iniţiativa legislativă depusă, astfel încât pacienţii să devină parteneri în deciziile luate. Un pas pentru transparenţă decizională, dialog şi găsirea de soluţii care să aducă beneficii reale”, declară Adrian Wiener, deputat USR şi membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaţilor.

Potrivit USR, pe forma în vigoare a Legii sănătăţii, componenţa consiliilor de administraţie variază în funcţie de tipul spitalului – în subordinea Ministerului Sănătăţii, a ministerelor sau a administraţiilor publice locale. În niciuna din formule nu sunt incluşi reprezentanţi ai pacienţilor.

Proiectul vine să remedieze această problemă stabilind că va face parte din consiliul de administraţie al spitalelor şi câte un reprezentant al asociaţiilor şi organizaţiilor de pacienţi.

Acesta va avea dreptul să participe la toate şedinţele CA şi să emită un punct de vedere consultativ asupra documentelor înscrise pe ordinea de zi, arată USR.

„Pacienţii nu trebuie să fie doar beneficiarii sistemului de sănătate, ci şi parteneri reali în deciziile care îi privesc. Prezenţa lor la masa deciziilor va aduce mai multă transparenţă, echilibru şi empatie în modul în care sunt gestionate spitalele. Vocea pacienţilor trebuie să fie auzită!”, afirmă deputatul USR de Iaşi Ştefan Tanasă.