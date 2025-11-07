Ce să faci în weekend, în București / The Art of the Game, Nostalgia Imaginarium, tur ghidat „București și cutremurele”, piață volantă în Floreasca, târg dulce în ”Izvor” / Lista spectacolelor de teatru și operă

Weekendul acesta sunt în Capitală o serie de evenimente care pot fi un bun motiv de a ieși din casă.

Pentru cei +40 de ani se desfășoar în acest sfârșit de săptămână Nostalgia Imaginarium. Evenimentul se desfășoară la Romexpo, iar intrarea se face pe bază de bilet. Playlistul muzical va conține piese din perioada anilor ’90 și 2000.

Biletele sunt vândute pe categorii. Un pachet de două bilete, pentru vineri, 7 noiembrie, costă 299 lei, iar pentru sâmbătă costă 329 lei.

Tur de 3 ore despre evenimentele care au cutremurat Bucureștiul. La propriu

Tot acum se organizează un tur ghidat „Bucureștii și cutremurele”. Se desfășoară duminică, 9 noiembrie 2025, de la ora 11:00.

Echipa de ghizi a acestei ediții este formată din:

Dr. Dragoș Toma-Dănilă, cercetător în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Organizator principal: contact – [email protected]

Dr. Ing. Alexandru Țigănescu, cercetător în cadrul INCDFP

Cristi Radu, povestitor urban care explorează, documentează și promovează din 2007 Bucureștiul (pagina de Instagram). Membru în Rezistența Urbană

Răzvan Munteanu (Director Executiv) și Sebastian Petrescu (expert) din partea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), care vă vor ghida și cu privire la procesul de evaluare și consolidare a clădirilor din București, cu ajutorul Primăriei Municipiului București

colonel Aura Dinu din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU – Direcția Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, Serviciu Protecție și Reziliența Comunităților) și maior Petruța Precup din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București – Ilfov (ISUBIF – Serviciul Formarea și Educarea Populației)

Ing. Dragoș Marcu (Președinte) și Dr. Ing. Marian Pruteanu (Director Certificare) din partea Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS)

Dr. Ing. Mihai Șercăianu, Lector Universitar în cadrul UTCB și membru fondator al MKBT: Make Better

Turul durează trei ore, iar punctul de întâlnire este la statuia lui Ion Heliade Rădulescu din Piața Universității. Turul se va încheia în Piața Romană. Turul este oferit gratuit, potrivit B365.

Ani-K Mania la Mega Mall

Ani-K Mania este o convenție de cultură pop asiatică. Accesul la eveniment este gratuit, dar la unele activități se intră pe bază de bilet.

Evenimentul îi aduce pentru prima dată la București pe Taryn, unul dintre cei mai apreciați cosplayeri din lume, și pe Taehoon, fost membru al trupei K-pop TAN.

Vizitatorii vor putea participa la competiții de cosplay și dans K-pop, la sesiuni de Meet & Greet, dar și la o paradă desfășurată în zona Cinema City, între orele 11:30 și 17:30.

Convenția include și un workshop de dans K-pop susținut de Taehoon pe 7 noiembrie, deschis publicului indiferent de nivelul de experiență, la Challenge Arts.

The Art of the Game

Primăria Capitalei organizează, prin ARCUB, sâmbătă, 8 noiembrie, expoziția The Art of the Game (TAG) la București. Evenimentul va fi dedicat jocurilor video și artelor conexe.

PMB spune că prin acest eveniment oamenii pot privi jocurile video mai mult decât o formă de divertisment.

Acestea pot fi văzute ca pe un limbaj artistic, un instrument educațional cu aplicații reale în învățare și care creează un spațiu social pentru comunități.

La Hanul Gabroveni se vor reuni arte vizuale, muzică și sound design, ilustrație, instalații multimedia, VR. Totodată, vor fi secțiuni dedicate proceselor de creație din game development.

Expoziția va fi deschisă publicului larg între 8 noiembrie 2025 – 1 martie 2026, de miercuri până vineri (între orele 12:00-21:00) și sâmbătă – duminică (între orele 11:00-21:00). Biletele pentru expoziție pot fi cumpărate la link-urile următoare: arcub.ro, Entertix.ro sau la Casa de bilete ARCUB (str. Gabroveni 50-53).

Piață volantă în Floreasca

O piață volantă s-a deschis vineri, în cartierul Floreasca, de unde oamenii pot cumpăra pâine proaspăt scoasă din cuptor, dulceață făcută în casă sau legumele culese din grădina bunicilor, anunță Agenția de presă Rador.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1 , în fața Parcului Automatica, în acest weekend, producători locali își expun bunătățile, în douăzeci de standuri.

La piața volantă din Floreasca oamenii au ocazia să îi cunoască pe cei care produc aceste bunătăți: preparate tradiționale din carne, brânzeturi făcute în gospodărie, miere din stupii propriului producător, murături și conserve pregătite ca în cămara bunicii, pâine și plăcinte calde, fructe și legume proaspete, dar și flori de sezon și obiecte lucrate manual.

Programul pieței volante este următorul: vineri – instalarea standurilor în intervalul orar 09:00 – 11:00; târg deschis între orele 13:00 și 19:00; sâmbătă și duminică – deschis între orele 09:00 și 19:00.

Dulce de Toamnă în Parcul Izvor

Festivalul ”Dulce de Toamnă” din Parcul Izvor se desfășoară tot în acest weekend.

Parcul Izvor se umple de miros de plăcinte, dovleac copt și voie bună la Festivalul “Dulce de Toamnă” – o sărbătoare a gusturilor și a tradiției românești, anunță organizatorii.

Vizitatorii le vor găsi aici pe gospodinele din Bucovina, de la Cozonacul Domnesc. Gospodinele au moștenit rețete secrete din bătrâni și vin la târgul din Parcul Izvor cu: alivenci cu dovleac și mere, poale’n brâu cu dovleac aromat, langoși pufoși, dovleac copt cu scorțișoară și cheesecake cu dovleac.

De asemenea, pofticioșii vor găsi aici și alivenci cu brânză sărată și mărar, poale’n brâu cu brânză dulce, cozonaci pufoși și prăjituri de casă, făcute cu drag și migală, așa cum le făceau bunicile pe vremuri.

Totodată, gurmanzii trebuie să știe că în Parcul Izvor se încing grătarele și ceaunele: mici, pastramă fragedă, jamboane rumene și cârnați afumați, toate pregătite la fața locului.

Aici va fi muzică, voie bună, dar și vin fiert, pentru cei care nu au de gând să vină cu mașinile, scrie B365.

Spectacole de operă și teatru

Vineri, 7 noiembrie

Adevărul despre Elodia, Teatrul Masca, ora 15:00

Iluzii, FF Theatre, ora 19:00

Încă nu, dar o să fie… (Ray Cooney & John Chapman), Teatrul Elisabeta, ora 19:00

Nebun din dragoste (Sam Shepard), Teatrul Național Ion Luca Caragiale, Sala Atelier, ora 19:00

Stela, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, ora 19:00

Constelații, Teatrul de Artă București, ora 19:00

Bani din cer (Ray Cooney), Teatrul de Comedie, Sala Radu Beligan, ora 19:00

Ferma animalelor, Teatrul Mic, Sala Atelier, ora 19:00

O moștenire și doi nepoți, Teatrul Roșu, ora 19:30

Regina Maria: un veac și jumătate, Teatru Infinit, ora 19:30

Tavanul de sticlă, Teatrul Nou, ora 20:00

Regele Leu, Teatrul Țăndărică, ora 18:00

Sâmbătă, 8 noiembrie

Amintiri într-o valiză, Teatrul Ion Creangă, ora 11:00

Monoloagele vaginului (Eve Ensler), Teatrul În Culise, ora 16:00

Cealaltă soție, Teatrul Roșu, ora 16:30

Milionul, nepoatele și milionara (Ken Ludwig), Teatrul Elisabeta, ora 17:00

Jocul accidentelor, FF Theatre, ora 19:00

A fost odată în România, Teatrul Național Ion Luca Caragiale, Sala Pictura, ora 19:00

Evadarea tăcută (Lena Constante), Teatrul Național Ion Luca Caragiale, Sala Atelier, ora 19:00

Oleanna, Teatrul Excelsior, ora 19:00

Comedia erorilor, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, ora 19:00

Insomniacii (Mimi Brănescu), Teatrul de Artă București, ora 19:00

Billy șchiopul, Teatrul de Comedie, Sala Radu Beligan, ora 19:00

Neliniște (Ivan Vîrîpaev), Teatrul Odeon, Sala Majestic, ora 19:00

Locotenentul din Inishmore (Martin McDonagh), Teatrul Mic, Sala Atelier, ora 19:00

Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare, Teatrul Masca, ora 19:00

La doi pași de Mullingar (John Patrick Shanley), Teatrul Nottara, Sala George Constantin, ora 19:30

Auch!, Teatrul Metropolis, Sala Mare, ora 19:30

Femei bune pentru bărbați nebuni, Teatrul Roșu, ora 19:30

The Blue Room (David Hare), Teatrul În Culise, ora 20:00

Aproape normal, Teatrul Nou, ora 20:00

Duminică, 9 noiembrie

Muzicanţii din Bremen, Teatrul Țăndărică, ora 10:00

Mic și-al dracu’, Teatrul Evreiesc de Stat, ora 11:00

ÎmpreLună, Teatrul Ion Creangă, ora 11:00

Zaharașka și zăpada uitată, Teatrul de Artă București, ora 12:00

Muzicanţii din Bremen (a doua reprezentație), Teatrul Țăndărică, ora 12:00

Boeing Boeing (Marc Camoletti), Teatrul Elisabeta, ora 16:00

La ginecolog, Teatrul Roșu, ora 17:00

Povești cu fire, Teatrul Ion Creangă, ora 18:00

Misery, FF Theatre, ora 19:00

Aproape rude, Restaurant Elisabeta, ora 19:00

Efectul razelor gamma asupra crăițelor lunatice (Paul Zindel), TNB – Sala Studio, ora 19:00

Anonimul venețian (după Giuseppe Berto), TNB – Sala Atelier, ora 19:00

Cursa de șoareci, Teatrul Național București, ora 19:00

Comedia erorilor, Teatrul Nottara – Sala Horia Lovinescu, ora 19:00

Peștele Balon (Theo Herghelegiu), Teatrul de Artă București, ora 19:00

Trei generații, Teatrul Odeon, ora 19:00

Eu sunt propria mea soție – Charlotte, Teatrul Mic – Sala Studio, ora 19:00

Copilul meu (Mike Bartlett), Teatrul Mic – Sala Atelier, ora 19:00

Clinica Sinucigaşilor (Gabriela Mihalache), Teatrul În Culise, ora 19:00

Cancún (Jordi Galcerán), Teatrul Nottara – Sala George Constantin, ora 19:30

Oameni buni (David Lindsay-Abaire), Teatrul de Comedie – Sala Studio, ora 19:30

Câteva minute, Teatrul Metropolis – Sala Mare, ora 19:30

Un spectacol dumnezeiesc (după David Javerbaum), Teatrul Nou, ora 20:00