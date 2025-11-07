Rusia are capacitatea de a lansa un atac „limitat regional” asupra teritoriului NATO în orice moment (general german)



Rusia are capacitatea de a lansa un atac limitat asupra teritoriului NATO în orice moment, dar o decizie de acţiune ar depinde de postura aliaţilor occidentali, a avertizat un înalt oficial militar german, transmite vineri agenția Reuters, citată de Agerpres.

„Dacă ne uităm la capacităţile şi puterea de luptă actuale ale Rusiei, Rusia ar putea lansa un atac la scară mică împotriva teritoriului NATO chiar mâine”, a declarat general-locotenent Alexander Sollfrank, într-un interviu. „Mic, rapid, limitat regional, nimic de mare amploare – Rusia este prea ancorată în Ucraina pentru asta”.

Sollfrank, care conduce comandamentul operaţiunilor comune ale Germaniei şi supervizează planificarea apărării, a reiterat de asemenea avertismentele NATO conform cărora Rusia ar putea lansa un atac la scară largă asupra Alianţei nord-atlantice chiar în 2029, dacă eforturile sale de înarmare persistă.

Preşedintele Vladimir Putin neagă intenţii agresive, spunând că invazia din 2022 din Ucraina a fost pentru a apăra Rusia de ambiţiile expansioniste ale NATO, aminteşte Reuters.

Sollfrank a mai notat în interviu că, în ciuda eşecurilor din Ucraina, forţele aeriene ale Rusiei îşi păstrează o forţă de luptă substanţială, iar forţele sale nucleare şi de rachete rămân neafectate.

Şi, deşi Flota Mării Negre a suferit pierderi semnificative, alte flote ale Rusiei nu au fost diminuate, a adăugat el.

„Forţele terestre suferă pierderi, dar Rusia spune că îşi propune să îşi mărească numărul total de soldaţi la 1,5 milioane (…) şi dispune de suficiente tancuri de luptă pentru a face posibil un atac limitat chiar mâine”, potrivit lui Sollfrank, care nu a indicat că un astfel de atac ar fi planificat în prezent.

Alegerea Moscovei de a ataca sau nu NATO va fi determinată de trei factori: puterea militară a Rusiei, istoricul militar şi conducerea sa, consideră generalul german.

„Aceşti trei factori mă conduc la concluzia că un atac rus este în domeniul posibilului. Dacă se va întâmpla sau nu, depinde în mare măsură de propriul nostru comportament”, a afirmat el, făcând aluzie la eforturile de descurajare ale NATO.

Generalul a menţionat că tacticile de război hibrid ale Moscovei, inclusiv incursiunile cu drone, ar trebui considerate elemente interconectate ale unei strategii ce include şi războiul împotriva Ucrainei.

„Ruşii numesc asta război neliniar. În doctrina lor, acesta premerge recurgerea la arme convenţionale. Şi ameninţă că vor folosi arme nucleare – ceea ce este război prin intimidare”, a conchis Sollfrank, potrivit căruia scopul Rusiei este atât de a provoca NATO, cât şi de a evalua răspunsul acesteia, pentru a „răspândi insecuritatea şi frica, a provoca daune, a spiona şi a testa” rezistenţa alianţei.