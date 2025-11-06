Infiltrarea în spatele adversarului: Ce schimbări în tactica armatei ruse a dezvăluit asaltul asupra Pokrovsk

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Trupele ruse folosesc din ce în ce mai mult o nouă tactică pentru a depăși apărarea ucraineană în marile centre urbane. În timp ce ofensiva asupra orașelor precum Bahmut și Avdiivka a combinat tactici clasice de încercuire cu asalturi frontale sângeroase, comandamentul rus a început acum să folosească infiltrarea, scrie BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În timpul bătăliei pentru Pokrovsk, trupele ucrainene au avut parte de cel puțin două surprize neplăcute. În primul rând, în august, unitățile ruse au lansat un atac surpriză la nord de oraș, în direcția Dobropillia, penetrând pozițiile ucrainene cu 10 kilometri sau mai mult.

Iar în octombrie, a devenit brusc clar că infanteria rusă, ale cărei unități fuseseră zărite în periferia sud-vestică a Pokrovskului în vară, reușise să pătrundă în majoritatea cartierelor orașului, iar multe poziții ucrainene au ajuns efectiv în spatele liniilor rusești.

O situație similară s-a dezvoltat în Kupiansk, în regiunea Harkov, unde grupuri de asalt rusești s-au infiltrat în liniște în centrul orașului și au început să lupte acolo.

Care sunt caracteristicile noii tactici a armatei ruse? Pot contracara forțele armate ucrainene această tactică?

În termeni generali, tehnica de infiltrare implică pătrunderea secretă a unor mici grupuri de asalt în spatele unităților avansate ale forțelor armate ucrainene, ascunderea, consolidarea și acumularea forțelor în zonele urbane, urmate de dezorganizarea apărării ucrainene și a sprijinului logistic al acesteia.

În realitate, acesta este un proces complex, care necesită o pregătire atentă și o coordonare competentă. După cum subliniază expertul militar ucrainean Konstantin Mașoveț, planificarea și organizarea operațiunilor de luptă în armata rusă au evoluat pe parcursul războiului, iar ideea că rușii străpung apărarea forțelor armate ucrainene doar prin superioritatea lor copleșitoare în ceea ce privește efectivele și „asalturile brutale” este eronată.

„Toată lumea își amintește atacurile rusești asupra orașelor Bahmut și Avdiivka, Torețk și Ceasov Iar. Cum au fost organizate de comandamentul rus, cum s-au desfășurat de fapt și ce au costat. Dar comparați asta cu ceea ce se întâmplă acum în Kupiansk și Pokrovsk. Comparați metodele și tacticile pe care comandamentul rus le folosește acum la nivel tactic cu cele pe care le-a folosit anterior”, scrie el.

Totul este diferit peste tot

Având în vedere superioritatea numerică a armatei ruse, comandamentul ucrainean s-a bazat pe utilizarea masivă a sistemelor aeriene fără pilot. Prin saturarea zonei defensive cu drone de atac și recunoaștere, au fost create așa-numite zone de ucidere în multe zone ale frontului, unde orice mișcare a infanteriei și a echipamentului inamic era rapid detectată și țintită.

Partea rusă a adoptat o abordare similară. A apărut o situație în care unitățile cărora li s-a ordonat să atace au început să sufere pierderi grele chiar și în timp ce avansau, ceea ce înseamnă că nici măcar nu se puteau apropia de pozițiile inamice. Vehiculele blindate și sprijinul de foc au trebuit să fie ținute departe în spatele liniilor, iar eficacitatea operațiunilor de asalt a fost redusă drastic.

Acest lucru a afectat cel mai mult armata rusă, deoarece deține inițiativa și se află sub presiunea conducerii politice pentru a continua operațiunile ofensive agresive. Comandamentul rus a căutat modalități de a sparge apărarea Forțelor Armate Ucrainene și a experimentat activ cu acestea.

Pentru a depăși zona de ucidere cu pierderi minime, a schimbat tactica grupurilor sale de asalt și camuflajul acestora, le-a echipat cu vehicule ușoare – motociclete, ATV-uri mopede și chiar scutere – și a utilizat sisteme de război electronic și propriile drone.

În același timp, au fost studiate specificul apărării ucrainene – tipurile de drone utilizate, frecvențele și canalele de operare, timpii de răspuns, metodele de interacțiune și sistemele de control al luptei, compoziția, numărul, locația și pregătirea de luptă a unităților, precum și metodele de aprovizionare ale acestora.

În cele din urmă, conducerea militară rusă a ajuns la concluzia că, pentru a sparge în mod eficient apărarea Forțelor Armate Ucrainene, era necesar, în primul rând, să perturbe sau să elimine unitățile care utilizau UAV-uri tactice în zona țintă și, în același timp, să paralizeze sistemele de comandă și aprovizionare ale „operatorilor de drone”.

În al doilea rând, comanda rusă a decis să profite de lipsa de personal din unitățile avansate ale forțelor armate ucrainene și de prezența unor lacune semnificative în formațiunile de luptă la nivel tactic.

Dar simpla ocolire a fortărețelor ucrainene și infiltrarea în spatele liniilor inamice cu mici grupuri de infanterie nu este suficientă, mai ales când este necesar să se lupte în zone urbane dens populate.

Konstantin Mașoveț împarte tacticile de infiltrare adoptate de armata rusă în trei elemente principale: pregătitoare, practică și etapa de consolidare și dezvoltare a succesului.

Etapa pregătitoare

În prima etapă, odată cu planificarea, organizarea, instruirea și echiparea unităților de asalt, se desfășoară un studiu al sistemului de apărare al forțelor armate ucrainene. Folosind recunoașterea electronică și spațială, precum și UAV-uri de recunoaștere, sunt identificate zonele de teren cele mai vulnerabile și critice, precum și principalele rute și puncte de aprovizionare și evacuare pentru unitățile ucrainene.

Ținta principală în timpul pregătirii unei penetrări masive sunt unitățile și grupurile de UAV-uri tactice ale trupelor ucrainene, care pot distruge orice grup care pătrunde și pot perturba un atac surpriză asupra unei fortărețe sau poziții.

În ajunul unei operațiuni, artileria, aviația, sistemele UAV și sistemele de război electronic încep de obicei să funcționeze intens în direcția aleasă, iar uneori sunt active grupuri de sabotaj și recunoaștere, care, după cum spune Mașoveț, „trebuie să creeze, să adâncească și să extindă […] un fel de breșă în apărarea Forțelor Armate Ucrainene pentru infiltrarea ulterioară a altor grupuri mici de infanterie”.

De obicei, pentru acest scop este aleasă cea mai slabă fortăreață sau poziție a Forțelor Armate Ucrainene — de exemplu, acolo unde există puțin personal, moralul este scăzut, nu a avut loc nicio rotație de mult timp, aprovizionarea este deficitară, vizibilitatea este limitată etc.

Tactica este simplă: o abordare secretă, o avansare în poziție și un atac surpriză asupra unei fortărețe sau poziții cu scopul de a o captura.

Etapa practică

În această etapă, partea rusă încearcă să creeze o porțiune de teren necontrolată de unitățile avansate ale forțelor armate ucrainene, prin care să poată desfășura grupuri mici de infanterie în număr semnificativ adânc în apărare. Aceste grupuri operează de obicei într-un mod destul de sincronizat și coordonat.

„Din experiența mea personală, obiectivul principal al acestui tip de acțiuni întreprinse de grupuri mici/de asalt ale inamicului este aproape întotdeauna așa-numita „haotizare” a sistemului de apărare al forțelor armate ucrainene într-o direcție sau sector ales, mai degrabă decât infiltrarea mecanică de dragul infiltrării în orice direcție posibilă, astfel încât un tip isteț să poată picta câțiva pixeli în plus pe hartă”, observă Mașoveț.

Grupurile de asalt rusești care s-au infiltrat în spatele sau flancurile Forțelor Armate Ucrainene acționează după un model dovedit: găsesc acoperire, instalează poziții camuflate și stabilesc linii de aprovizionare, folosind adesea drone. Pe măsură ce își consolidează pozițiile și își întăresc forțele, încep operațiuni active, preferând avansarea pe timp de noapte.

În primul rând, încearcă să atace posturile de comandă și pozițiile operatorilor de UAV, precum și unitățile Forțelor Armate Ucrainene care asigură aprovizionarea și rotația personalului în pozițiile din față.

Metoda cea mai frecvent utilizată este ambuscada cu bombardament din spate și flancuri, precum și raiduri rapide și bruște.

Etapa de consolidare și dezvoltare a succesului

Aceasta implică deplasarea principalelor forțe ruse pentru a se alătura unităților care s-au infiltrat prin pozițiile ucrainene atunci când comandamentul rus consideră că sistemul de apărare al Forțelor Armate Ucrainene în această direcție este suficient de dezorganizat.

Consolidarea succesului nu este întotdeauna posibilă, și nu toți soldații de infanterie care străpung liniile inamice supraviețuiesc până la sosirea întăririlor. De exemplu, la Ceasov Iar, unde unitățile mici de asalt ale Diviziei aeropurtate ruse nu au reușit să pătrundă adânc în liniile de luptă ucrainene, forțele sale principale au suferit pierderi grele.

În direcția Dobropolski, la nord de Pokrovsk, unde trupele rusești au reușit să avanseze rapid aproape 15 kilometri, acestea nu au reușit să obțină succesul dorit – ucrainenii au adus rezerve, iar acum nu mai rămâne nimic din acel cap de pod.

Dar în Pokrovsk, la fel ca în Kupiansk, trupele rusești au reușit să exploateze punctele slabe ale apărării ucrainene. Drept urmare, forțele armate ucrainene se află într-o poziție dificilă în aceste orașe.

Cu toate acestea, Konstantin Mașoveț consideră că tactica de infiltrare folosită de comandamentul rus este o soluție temporară, care este eficientă doar atunci când se atacă zonele de apărare ale forțelor armate ucrainene situate în zone mai mult sau mai puțin populate.

Adică în medii urbane dense, unde prezența numeroaselor adăposturi și capacitatea de a se deplasa neobservate de la un loc la altul oferă grupurilor infiltrate o șansă de supraviețuire.

„În spații deschise, eficacitatea sa pare, să spunem, destul de discutabilă. Deși, desigur, au existat excepții”, mai scrie expertul ucrainean.