Un militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, după ce este găsit vinovat de executarea unui prizonier de război

Justiţia ucraineană a condamnat – pentru prima oară – un militar rus, Dmitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani, la închisoare pe viaţă, pe care l-a găsit vinovat de executarea unui prizonier ucrainean de război, anunţă joi serviciile ucrainene de securitate SBU, relatează AFP, conform News.ro.

”Este primul verdict în istoria Ucrainei în care un ocupant a fost condamnat la o astfel de pedeapsă pentru executarea unui militar din forţele de apărare”, anunţă într-un comunicat SBU.

Acuzatul, un cetăţean rus, Dmitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani, a fost acuzat că a ucis prin împuşcare, la 8 ianuarie 2024, un militar ucrainean care a rămas fără muniţie şi care s-a dus în apropierea satului Prîiutne, în regiunea ocupată parţial Zaporojie (sud).

Kuraşov a fost prins în aceeaşi zi de către forţe ucrainene, împreună cu alţi patru membri ai unităţii sale, potrivit SBU.

Acuzatul a fost încarcerat în Rusia cu privire la furt, după care a intrat în armata rusă în 2023, în schimbul unei amnistieri, potrivit SBU.

El a fost găsit vinovat de ”încălcarea legilor şi cutumelor războului” şi de ”omor cu premeditare”.

De la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia, în urmă cu peste patru ani şi jumătate, Moscova şi Kievul se acuză reciproc şi cu regularitate de faptul că ucid prizonieri de război.

ONU a denunţat în februarie o creştere a numărului execuţiilor militarilor ucraineni luaţi prizonieri de către forţe ruse în ultimele luni, un ecou al acuzaţiilor Kievului.