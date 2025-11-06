G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în…

captura youtube

Un militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, după ce este găsit vinovat de executarea unui prizonier de război

Articole6 Noi • 676 vizualizări 0 comentarii

Justiţia ucraineană a condamnat – pentru prima oară – un militar rus, Dmitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani, la închisoare pe viaţă, pe care l-a găsit vinovat de executarea unui prizonier ucrainean de război, anunţă joi serviciile ucrainene de securitate SBU, relatează AFP, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Este primul verdict în istoria Ucrainei în care un ocupant a fost condamnat la o astfel de pedeapsă pentru executarea unui militar din forţele de apărare”, anunţă într-un comunicat SBU.

Acuzatul, un cetăţean rus, Dmitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani, a fost acuzat că a ucis prin împuşcare, la 8 ianuarie 2024, un militar ucrainean care a rămas fără muniţie şi care s-a dus în apropierea satului Prîiutne, în regiunea ocupată parţial Zaporojie (sud).

Kuraşov a fost prins în aceeaşi zi de către forţe ucrainene, împreună cu alţi patru membri ai unităţii sale, potrivit SBU.

Acuzatul a fost încarcerat în Rusia cu privire la furt, după care a intrat în armata rusă în 2023, în schimbul unei amnistieri, potrivit SBU.

El a fost găsit vinovat de ”încălcarea legilor şi cutumelor războului” şi de ”omor cu premeditare”.

De la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia, în urmă cu peste patru ani şi jumătate, Moscova şi Kievul se acuză reciproc şi cu regularitate de faptul că ucid prizonieri de război.

ONU a denunţat în februarie o creştere a numărului execuţiilor militarilor ucraineni luaţi prizonieri de către forţe ruse în ultimele luni, un ecou al acuzaţiilor Kievului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Infiltrarea în spatele adversarului: Ce schimbări în tactica armatei ruse a dezvăluit asaltul asupra Pokrovsk

Articole6 Noi • 1.863 vizualizări
0 comentarii

Angelina Jolie a vizitat linia frontului din Herson, Ucraina

Articole5 Noi • 1.285 vizualizări
0 comentarii

Ministerul Apărării, despre dronele rusești care au bombardat marți malul ucrainean de pe Dunăre: ”Comandanții aveau aprobarea pentru angajarea țintelor aeriene dacă intrau în spațiul aerian românesc”

Articole4 Noi • 3.980 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.