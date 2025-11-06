G4Media.ro
O femeie germană a născut cvintupleţi într-un spital din Berlin, o raritate medicală

O femeie germană a născut cvintupleţi într-un spital din Berlin, o raritate medicală

O femeie din Germania a născut cvintupleţi într-un spital din Berlin, informează DPA, transmite Agerpres.

Spitalul de obstetrică Charité a anunţat joi că cei cinci bebeluşi, trei fete şi doi băieţi, s-au născut la sfârşitul lunii septembrie.

Cei cinci copii şi mama lor se simt bine, iar nou-născuţii au deja acum o greutate de peste două ori mai mare decât cea avută la naştere, au transmis reprezentanţii spitalului într-un comunicat.

„Naşterea unor cvintupleţi reprezintă o raritate medicală”, au adăugat ei.

Naşterile de cvintupleţi sunt un eveniment extraordinar chiar şi pentru cei mai experimentaţi medici obstetricieni, precum şi o provocare specială din punct de vedere logistic, a explicat Wolfgang Henrich, directorul spitalului.

O echipă interdisciplinară formată din 25 de medici a asistat la naştere.

Cei cinci bebeluşi s-au născut prin cezariană la sfârşitul celei de-a 28-a săptămâni de sarcină.

„O naştere precum aceasta necesită o echipă perfect coordonată de obstetricieni, anestezişti, neonatologi, moaşe şi asistente specializate în sala de operaţii. Suntem bucuroşi că totul a decurs fără probleme şi că mama şi copiii se simt bine”, a adăugat Wolfgang Henrich.

Reprezentanţii Spitalului Charité nu precizat dacă mama bebeluşilor a rămas însărcinată prin inseminare artificială.

„Suntem bucuroşi că putem să îi ţinem pe cei cinci copii ai noştri, sănătoşi şi în siguranţă, în braţele noastre”, a adăugat fericita mamă, citată în comunicatul spitalului.

