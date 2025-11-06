Profesoara americană împușcată de un elev de 6 ani în urmă cu doi ani a primit despăgubiri de 10 milioane de dolari

O fostă profesoară din statul american Virginia, împușcată de un elev de 6 ani în urmă cu doi ani, a primit despăgubiri de 10 milioane de dolari de la juriu, scrie BBC.

Abigail Zwerner a fost grav rănită și a necesitat multiple intervenții chirurgicale după incident. Ea a declarat în timpul procesului că „am crezut că am murit”.

Abigail Zwerner a intentat un proces de 40 de milioane de dolari împotriva fostei directoare adjuncte a școlii, Ebony Parker, afirmând că doamna Parker nu a luat măsuri atunci când a fost avertizată că băiatul ar fi putut aduce o armă la școală în acea zi.

Joi, juriul format din trei bărbați și patru femei a dat dreptate fostei profesoare, considerând că lipsa de reacție a dnei Parker a constituit o neglijență gravă.

În ianuarie 2023, copilul a tras un singur foc asupra dnei Zwerner în timp ce aceasta preda la clasa întâi la școala elementară Richneck din Newport News, Virginia. Glonțul i-a străpuns mâna și i-a intrat în piept. „Privirea de pe fața elevului este amintirea cea mai puternică pe care o am”, a mărturisit doamna Zwerner.

Instanța a aflat că doamna Parker fusese avertizată cu privire la armă cu aproximativ 45 de minute înainte.

Procesul a susținut că doamna Parker a comis „un act intenționat sau o omisiune în îngrijirea” elevilor de la școala elementară, care a fost „atât de gravă, încât a demonstrat o indiferență nesăbuită față de viața umană”.

De asemenea, s-a prezentat un caz în care doamna Zwerner i-ar fi spus doamnei Parker că elevul era „agresiv” și amenințase un alt copil.

Doamna Parker „nu ar fi reacționat” și ar fi refuzat „chiar și să ridice privirea” când i s-au semnalat problemele copilului.

Avocatul doamnei Parker a susținut că aceasta nu putea ști ce se va întâmpla și că doamna Zwerner a exagerat gravitatea rănilor sale.

Procesul civil va fi urmat de un proces penal. Doamna Parker se confruntă cu opt acuzații de neglijență gravă față de copii, care se pedepsesc cu cinci ani de închisoare.

Mama elevului a fost condamnată la aproape patru ani de închisoare pentru neglijență față de copii și pentru infracțiuni federale legate de arme.

Elevul nu a fost acuzat de nicio infracțiune și se pare că se află în grija unei rude și este înscris la o altă școală.