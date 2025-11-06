VIDEO Primul trailer al controversatului film biografic despre Michael Jackson, lansat online / Rolul vedetei este interpretat de nepotul cântărețului, Jaafar Jackson, într-un film care îl va „umaniza, dar nu îl va edulcora”

Primul trailer al filmului biografic despre Michael Jackson a fost lansat online după ce au apărut informații despre o producție problematică, scrie The Guardian.

Filmările pentru Michael au fost finalizate în mai 2024, iar filmul era programat inițial să fie lansat în aprilie 2025, dată care a fost apoi amânată pentru octombrie, dar în iunie au fost necesare refilmări, ceea ce a dus la o nouă amânare, până în aprilie 2026.

Au existat apoi alte informații potrivit cărora filmul urma să fie împărțit în două părți, dar primul trailer sugerează acum că va fi lansat ca un singur film.

Filmul este realizat de regizorul Antoine Fuqua, un cineast asociat mai degrabă cu filme de acțiune și thriller, precum Training Day, The Equalizer și Olympus Has Fallen. Scenariul este scris de John Logan, scenaristul nominalizat la Oscar pentru Gladiator, The Aviator și Hugo.

Rolul principal va fi interpretat de Jaafar Jackson, nepotul real al cântărețului, în timp ce Colman Domingo, nominalizat la Oscar, îl va interpreta pe Joe Jackson, iar alte roluri vor fi interpretate de actori precum Miles Teller, Nia Long și Laura Harrier.

„Viața lui Michael a fost complicată”, a declarat producătorul britanic Graham King despre proiect. „Ca regizor, încerc să umanizez, dar nu să edulcorez, și să prezint cea mai captivantă și imparțială poveste pe care o pot surprinde într-un singur lungmetraj, lăsând publicul să decidă ce simte după ce o vizionează. Michael rămâne în mod clar un artist influent și relevant din punct de vedere cultural, cu o viață și o moștenire care merită explorate.”

Acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui Jackson au reapărut în serialul documentar Leaving Neverland al lui Dan Reed din 2019, care includea interviuri cu doi acuzatori care susțineau că el i-a abuzat când erau copii. Reed ar fi citit o versiune preliminară a scenariului filmului Michael și l-ar fi numit „surprinzător de necinstit”, după ce acesta ar fi discreditat ambii acuzatori.

„Jackson este văzut doar îngrijind copii bolnavi de cancer infantil, dansând cu o fetiță în scaun cu rotile sau culcând mai mulți băieței, în mare parte nepoții săi, la petreceri în pijamale”, a spus el.

La începutul acestui an, Domingo a vorbit despre familia Jackson și despre sprijinul acordat proiectului la un eveniment din Veneția.

„Ei susțin foarte mult filmul nostru”, a spus Domingo despre copiii lui Jackson, Paris și Prince. „Sunt încântat să fiu aici la amfAR în seara asta cu Paris. Mi se pare că este un mod frumos de a fi împreună.”

Dar Paris a negat rapid orice implicare pe Instagram, scriind: „Nu spuneți oamenilor că am fost „de ajutor” pe platoul unui film în care nu am avut nicio implicare, lol, este atât de ciudat. Am citit una dintre primele versiuni ale scenariului și am făcut observații despre ceea ce mi s-a părut necinstit/nu mi s-a părut corect, iar când nu au ținut cont de ele, mi-am văzut de viața mea. Nu sunt treaba mea, nu e problema mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute.”

Ea a adăugat: „Un motiv important pentru care nu am spus nimic până în acest moment este că știu că mulți dintre voi veți fi mulțumiți de asta. O mare parte a filmului se adresează unei părți foarte specifice a fanilor tatălui meu, care încă trăiesc în fantezie, și ei vor fi mulțumiți de asta.”

Michael are un buget estimat la 155 de milioane de dolari și apare în urma încasărilor dezamăgitoare la box-office ale filmului biografic despre Bruce Springsteen din acest an, care a încasat doar 31 de milioane de dolari de la lansarea sa luna trecută.

Michael este programat să fie lansat în cinematografe în aprilie 2026.