Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Dorohoi / Flăcările au cuprins o parte dintre bunurile aflate în altar

Un incendiu a afectat, joi seară, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Dorohoi, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, transmite Agerpres.

Potrivit acestora, la faţa locului intervin pompierii din cadrul Detaşamentului Dorohoi, care s-au deplasat cu trei autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD.

„La sosirea echipajelor de intervenţie, s-a constatat faptul că flăcările au cuprins o parte dintre bunurile aflate în altar, existând pericolul de propagare la întreaga construcţie. Pompierii au acţionat rapid şi au reuşit să localizeze incendiul. În aceste momente, salvatorii lucrează pentru lichidarea completă a focarelor şi înlăturarea efectelor produse de incendiu”, au precizat oficialii ISU Botoşani.

În aceste momente, salvatorii lucrează pentru lichidarea completă a focarelor și înlăturarea efectelor produse de incendiu.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de pompieri după finalizarea intervenției.