Kazahstan va adera la Acordurile Abraham, anunţă un oficial american / SUA…

kazahstan, astana, nur-sultan
Sursa foto: Wikipedia – Flickr / Ken and Nyetta

Kazahstan va adera la Acordurile Abraham, anunţă un oficial american / SUA speră că aderarea Kazahstanului să ajute la revigorarea Acordurilor Abraham, a căror extindere a fost suspendată în timpul războiului din Gaza

Kazahstan va adera joi la Acordurile Abraham, un proces lansat de preşedintele american Donald Trump în timpul primului său mandat şi care a dus la normalizarea relaţiilor dintre mai multe ţări arabe şi Israel, a anunţat un importat oficial american, relatează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.

Kazahstan are deja relaţii diplomatice şi economice depline cu Israelul, ceea ce înseamnă că această decizie va fi în mare parte simbolică.

Preşedintele kazah, Kassîm-Jomart Tokaev, urmează să se întâlnească joi la Casa Albă cu preşedintele Donald Trump, alături de alţi patru lideri din Asia Centrală.

Emisarul special american, Steve Witkoff, a declarat mai devreme, la un forum de afaceri în Florida, că se va întoarce la Washington pentru acest anunţ, fără a preciza despre ce ţară este vorba.

Site-ul de informaţii Axios a relatat că este vorba despre Kazahstan.

O altă sursă a afirmat că SUA speră că aderarea Kazahstanului va ajuta la revigorarea Acordurilor Abraham, a căror extindere a fost suspendată în timpul războiului din Fâşia Gaza.

Procesul extinderii Acordurilor Abraham reprezintă o prioritate diplomatică pentru preşedintele american.

„Multe ţări se alătură Acordurilor Abraham şi sper că Arabia Saudită o va face în curând”, a declarat miercuri Trump.

El a făcut presiuni şi asupra Siriei pentru a se alătura acestei iniţiative diplomatice.

În 2020, Acordurile Abraham au condus la normalizarea relaţiilor dintre Israel şi mai multe ţări arabe: Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Maroc şi Sudan.

Însă multe ţări au refuzat până acum să se alăture procesului, în special Arabia Saudită, precum şi Siria şi Libanul, state vecine Israelului.

După izbucnirea războiului din Fâşia Gaza, declanşat de atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023, Riadul a exclus orice normalizare a relaţiilor cu Israelul în lipsa creării unui stat palestinian suveran, proiect căruia i se opune guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

