Kazahstanul îşi va majora livrările de petrol către Germania în 2026

Livrările de petrol kazah spre Germania ar urma să crească anul următor, graţie unui acord convenit de compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas (KMG) şi Rosneft Deutschland GmbH, a informat KazMunayGas într-un comunicat de presă publicat marţi, citat de Agerpres.

Cu prilejul unei întâlniri care a avut loc în Germania, preşedintele Consiliului de Administraţie de la KazMunayGas, Askhat Khasenov, a discutat cu directorul executiv de la Rosneft Deutschland GmbH, Johannes Bremer, despre transportul de petrol kazah către Germania şi extinderea cooperării reciproc avantajoase.

În consecinţă, acordul actual pentru livrările de petrol kazah către Germania (de la Karachaganak Petroleum Operating B.V.) a fost prelungit până la sfârşitul anului 2026. Acordul prevede o creştere a livrărilor de la 100.000 de tone pe lună, până la 130.000 de tone.

Anul trecut, a început să fie livrat petrol de la KMG Kashagan B.V. către Germania, iar din 2025 au început şi livrările de la Tengizchevroil LLP. În total, în primele nouă luni din acest an, volumul de petrol kazah furnizat rafinăriei Schwedt (Germania) s-a ridicat la aproximativ 1,5 milioane de tone.

KazMunayGas este acţionarul majoritar de la KMG International, o companie care deţine şi desfăşoară operaţiuni importante în domeniul rafinării, petrochimiei, retail şi trading pe mai multe pieţe internaţionale. Reţeaua de retail a KMG International cuprinde peste 1.100 de puncte de alimentare carburanţi în România, Georgia, Bulgaria şi Republica Moldova.