EXCLUSIV Schimbări în marile vămi. La Constanța au revenit în funcții foști șefi de acum un deceniu, la București a fost numită o apropiată a șefei de cabinet a noului președintelui al Autorității Vamale Române

Elena Spătaru a fost numită marți directoarea regionalei București a Vămilor, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Spătaru, care a mai ocupat funcții de conducere în instituție, este considerată o apropiată a Irinei Tănase – directoarea de cabinet a noului președinte al Autorității Vamale Române (AVR). Regionala București e una dintre cele mai importante direcții din Vamă.

Elena Spătaru a fost numită în aceeași zi în care președintele AVR, Alexandru Bogdan Bălan, a făcut numiri noi la Vama Constanța.

Mihai Sarivan urmează să preia conducerea în Vama Constanța, iar Octavian Lică Parfenie și Christian Gudu se întorc la conducerea Vămii Agigea, conform surselor G4Media și Info Sud-Est. Octavian Lică Parfenie ar urma să fie șeful Vămii Agigea, iar Christian Gudu adjunct. Cei doi au mai condus Vama Agigea, Parfenie în 2011 și Gudu în 2019.

Noua șefă a Vămii București deține împreună cu soțul său o casă în Voluntari, un depozit bancar de 556 mii de lei, titluri de stat în valoare de 806 mii lei și a acordat un împrumut de 48.640 de euro, potrivit celei mai recente declarații de avere. Soțul său, Dorin Spătaru, e acționar în două companii și a făcut parte din conducerea companiilor de stat CE Oltenia (2012-2015) și Electrica SA (2013 – 2014), potrivit profilului său de Linkedin.

Spătaru e apropiată a Irinei Tănase, fostă șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor reținută de procurori și arestată la domiciliu în mega-dosarul de evaziune Murfatlar, potrivit informațiilor G4Media.

Irina Tănase a fost în cărți pentru postul de vicepreședinte la Vamă, dar nu a trecut de verificările făcute de guvern, potrivit informațiilor G4Media.

Irina Tănase a făcut parte în 2016 de lotul de inculpați în dosarul de evaziune fiscală instrumentat de DNA și cunoscut drept ”Dosarul Murfatlar”. Procurorii suspectau o fraudă de 600 milioane de lei la bugetul de stat din comerţul cu alcool.

Irina Tănase a fost reținută de procurorii DNA în septembrie 2016 alături de alți funcționari ANAF și de oamenii de afaceri Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu. Ea a fost pusă sub arest la domiciliu.

Între timp însă, Irina Tănase a scăpat de dosar prin prescrierea faptelor, după cum a arătat o investigație G4Media din 2023. O bună parte a dosarului Murfatlar s-a prescris în fișetele procurorilor DNA, după cum arăta chiar rechizitoriul consultat de G4media.ro.