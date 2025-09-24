EXCLUSIV O vameșă fostă inculpată în mega-dosarul Murfatlar, arestată la domiciliu în 2016 și scăpată prin prescripție, a fost numită director de cabinet la noul șef al Vămilor / Ea a fost în cărți pentru postul de vicepreședinte la Vamă, dar nu a trecut de verificări

Irina Tănase, fostă șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor reținută de procurori și arestată la domiciliu în mega-dosarul de evaziune Murfatlar, a fost numită de noul șef al Vămilor din România în funcția de director de cabinet, potrivit unui ordin consultat de G4Media. Noul șef al Vămilor, Alexandru Bogdan Bălan, a fost numit în funcție săptămâna trecută de premierul Ilie Bolojan la propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Alexandru Bogdan Bălan a semnat luni ordinul prin care a numit-o directorul său de cabinet pe Irina Tănase, care până acum avea funcția de șef serviciu în cadrul Serviciului Supraveghere și Control Vamal – Birou Vamal de Interior Poștă – în Direcția Regională Vamală București.

Irina Tănase a fost în cărți pentru postul de vicepreședinte la Vamă, dar nu a trecut de verificările făcute de guvern, potrivit informațiilor G4Media.

Ordinul noului șef al Vămilor de numire a Irinei Tănase ca șefă de cabinet:

Irina Tanase – ordin numire

Irina Tănase a făcut parte în 2016 de lotul de inculpați în dosarul de evaziune fiscală instrumentat de DNA și cunoscut drept ”Dosarul Murfatlar”. Procurorii suspectau o fraudă de 600 milioane de lei la bugetul de stat din comerţul cu alcool.

Irina Tănase a fost reținută de procurorii DNA în septembrie 2016 alături de alți funcționari ANAF și de oamenii de afaceri Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu. Ea a fost pusă sub arest la domiciliu.

Între timp însă, Irina Tănase a scăpat de dosar prin prescrierea faptelor, după cum a arătat o investigație G4Media din 2023. O bună parte a dosarului Murfatlar s-a prescris în fișetele procurorilor DNA, după cum arăta chiar rechizitoriul consultat de G4media.ro.

Și asta deși ANAF a sesizat DNA încă din 2014 cu privire la comiterea unui prejudiciu de aproape 600 de milioane de lei (132 milioane de euro, la cursul de atunci) de către grupul de firme din jurul Murfatlar România SA.

În 2023, după 9 ani de anchetă, DNA a trimis în judecată doar 3 foști funcționari ANAF, 6 oameni de afaceri și 4 companii, printre care Murfatlar România SA, acuzați de un prejudiciu de aproape 238 milioane de lei (peste 47 milioane de euro, la cursul actual).

O parte a dosarului s-a prescris, o altă parte a fost clasată din lipsă de probe, se arată în rechizitorioul consultat de G4media.ro.

Așa se explică de ce 85 de milioane din prejudiciul reținut inițial nu se mai regăsește în dosar. Pentru recuperarea acestor sume, Ministerul Finanțelor ar trebui să deschisă un proces civil în 30 de zile de la comunicarea soluției de către procuror, au declarat pentru G4media.ro surse oficiale din cadrul DNA.

Recuperarea prejudiciului pe cale civilă ar fi și motivul pentru care DNA a menținut măsuri asigurătorii de aproape 370 de milioane de lei (peste 74 de milioane de euro), deși prejudiciul reținut în rechizitoriu este de doar 47 de milioane de euro.

Ce scriau procurorii DNA în referatul din 2016, când au anunțat că Irina Tănase este inculpată:

Faptele săvârșite de funcționarul public Tănase Irina, directorul Direcției de autorizări și tarif vamal din cadrul A.N.V., care, în perioada 09.07.2012 – 13.08.2012, în mod repetat, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu prin aceea că nu a emis decizia de suspendare a autorizației de antrepozit fiscal deținută de S.C. Euroavipo S.A., în condițiile în care cunoștea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de 5 zile față de termenul legal de plată, astfel încât a permis societății menționate să funcționeze în continuare și să acumuleze accize restante, producând o pagubă de 19.108.843 lei bugetului general consolidat, constituie infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal și art. 5 din Codul penal (5 acte materiale).

În rechizitoriul de trimitere în judecată din 2023 a lotului Murfatlar, procurorii au notat clasarea cauzei față de Irina Tănase.