G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ionuţ Mosteanu, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa…

ionut mosteanu, usr
sursa foto: USR

Ionuţ Mosteanu, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro: Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar

Articole7 Noi • 866 vizualizări 0 comentarii

Ministrul Apărării, Ionuţ Mosteanu, afirmă, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, o companie coordonată de MApN, că a refuzat „categoric” orice întâlnire „cu acea persoană”, că este martor în dosar şi că sprijină „pe deplin” autorităţile pentru „clarificarea faptelor”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

“Lupta împotriva corupţiei nu e un slogan pentru mine, e o linie roşie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar şi sprijin pe deplin autorităţile pentru clarificarea faptelor”, afirmă Ionuţ Moşteanu.

Moşteanu mai spune că ştie că deranjează „multe socoteli” ca ministru al Apărării.

„Ştiu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării şi probabil de aceea s-au înmulţit atacurile şi fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a conchis Ionuţ Moşteanu.

DNA a anunţat, vineri, că o persoană care ar fi vrut să dea un milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii Romtehnica pentru a o determina să încheie contracte cu o firmă privată, a fost reţinută de procurorii DNA şi ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti. 

Potrivit unor surse judiciare, persoana respectivă ar fi fostul senator PSD de Dâmboviţa Marius Ovidiu Iisăilă. Acesta are o condamnare definitivă din 2016, la cinci ani şi patru luni închisoare cu executare, pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Citatul: „este o chestiune de timp până când vom vedea război” este un FALS grosolan / Pentru prima dată de când sunt în politică, am decis să sesizez CNA

Articole7 Noi • 854 vizualizări
1 comentariu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Baza Mihail Kogălniceanu va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu baza militară Ramstein din Germania

Articole4 Noi • 516 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Apărării, despre legea armatei voluntare: Anumite competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă

Articole4 Noi • 886 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.