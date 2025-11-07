Ionuţ Mosteanu, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro: Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar

Ministrul Apărării, Ionuţ Mosteanu, afirmă, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, o companie coordonată de MApN, că a refuzat „categoric” orice întâlnire „cu acea persoană”, că este martor în dosar şi că sprijină „pe deplin” autorităţile pentru „clarificarea faptelor”, transmite News.ro.

“Lupta împotriva corupţiei nu e un slogan pentru mine, e o linie roşie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar şi sprijin pe deplin autorităţile pentru clarificarea faptelor”, afirmă Ionuţ Moşteanu.

Moşteanu mai spune că ştie că deranjează „multe socoteli” ca ministru al Apărării.

„Ştiu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării şi probabil de aceea s-au înmulţit atacurile şi fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a conchis Ionuţ Moşteanu.

DNA a anunţat, vineri, că o persoană care ar fi vrut să dea un milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii Romtehnica pentru a o determina să încheie contracte cu o firmă privată, a fost reţinută de procurorii DNA şi ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti.

Potrivit unor surse judiciare, persoana respectivă ar fi fostul senator PSD de Dâmboviţa Marius Ovidiu Iisăilă. Acesta are o condamnare definitivă din 2016, la cinci ani şi patru luni închisoare cu executare, pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.