Transgaz, Nova Power & Gas şi Atlantic-See LNG Trade, acord de cooperare pentru achiziţia de gaze naturale lichefiate provenite din SUA

”În cadrul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei 2025 (P-TEC 2025), eveniment desfăşurat la Atena care reuneşte ţările din Europa Centrală şi de Est, Statele Unite şi parteneri instituţionali europeni, cu scopul de a consolida securitatea energetică, Nova Power & Gas, Transgaz şi compania Atlantic – See LNG Trade din Grecia au semnat un Memorandum de Înţelegere”, anunţă companiile.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În baza memorandumului, Nova Power & Gas va colabora cu partenerii naţionali şi regionali pentru dezvoltarea de soluţii comune de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (LNG), contribuind la diversificarea surselor şi la consolidarea securităţii energetice a regiunii.

“Semnarea acestui memorandum este primul pas către asigurarea unui flux stabil şi sigur de gaze naturale lichefiate (LNG) pentru regiunea noastră. Această colaborare poate fi extinsă prin construirea interconectorilor de energie electrică în tehnologie HVDC, magistrale de fibră optică şi centre de date pentru AI, toate amplasate în lungul Coridorului Vertical de Gaze Naturale. Beneficiile proiectelor vor fi foarte mari în întreaga regiune”, a declarat Teofil Mureşan, preşedinte CA şi fondator E-INFRA.

Acest memorandum se înscrie în continuarea cooperării dintre Statele Unite şi partenerii din Europa de Sud-Est în cadrul P-TEC 2025, consolidând integrarea regiunii în reţeaua transatlantică de aprovizionare cu energie şi extinzând colaborarea prin implicarea României şi a pieţelor vecine.

”Semnarea acestui memorandum reprezintă un pas strategic major în consolidarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale, o iniţiativă regională de importanţă strategică, ce va întări conectivitatea şi securitatea energetică în Europa Centrală şi de Est. Prin poziţia sa geografică şi infrastructura dezvoltată, România are un rol esenţial în acest proiect, devenind un nod regional de transport şi echilibrare energetică”, mai arată companiile.