SURSE Se schimbă șefii în vămile din Portul Constanța: Mihai Sarivan preia…

Autoritatea Vamală Română, controlată de Curtea de Conturi privind cheltuielile pentru investiții
sursa foto: Info Sud-Est

SURSE Se schimbă șefii în vămile din Portul Constanța: Mihai Sarivan preia conducerea în Vama Constanța / Octavian Lică Parfenie și Christian Gudu se întorc la conducerea Vămii Agigea

Anchete, Portul Constanța7 Oct

Se schimbă șefii în vămile din Portul Constanța: Mihai Sarivan urmează să preia conducerea în Vama Constanța, iar Octavian Lică Parfenie și Christian Gudu se întorc la conducerea Vămii Agigea, conform surselor G4Media și Info Sud-Est.

Octavian Lică Parfenie ar urma să fie șeful Vămii Agigea, iar Christian Gudu adjunct. Cei doi au mai condus Vama Agigea, Parfenie în 2011 și Gudu în 2019.

Conform Jurnalului de Ialomița, Christian Gudu a mai fost și şef al Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale (DJAOV) Ialomiţa, iar anterior acestei funcții a fost șef al Direcţiei Regionale Vamale Ploieşti, în subordinea căreia se află DJAOV-urile din Argeş, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Teleorman şi Giurgiu.

Christian Gudu s-a aflat la conducerea DJAOV Ialomiţa din 2013 şi până în februarie 2019.

În trecut, Gudu a mai fost şi adjunct al Biroului Vamal Slobozia, conducând chiar interimar instituţia începând cu luna mai 2011, după ce Ionuţ-Marius Scrioşteanu fusese arestat şi acuzat de luare de mită în dosarul şpăgilor din Portul Constanţa din 2011, încheiat cu achitări pe linie. Vezi detalii aici. 

știre în curs de actualizare

