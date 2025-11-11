BREAKING Vama Română dă afară șefi: Vor fi redistribuiți pe unul dintre cele peste 300 de posturi vacante la nivel national, anunță instituția

Autoritatea Vamală Română (AVR) anunță că începe să dea afară șefi: Vor fi redistribuiți pe unul dintre cele peste 300 de posturi vacante la nivel national, anunță instituția într-un comunicat de presă de marți.

Instituția se află în mijlocul unor controverse legate de fenomenul evaziunii fiscale semnalat de foști șefi ANAF și inclusiv de șefa Parchetului European, cu precădere în Portul Constanța.

„Activitatea vamală nu se poate face doar din birou. Reorganizarea urmărește eficientizarea controlului și supravegherii vamale, creșterea transparenței, îmbunătățirea serviciilor pentru agenți economici și cetățeni și utilizarea mai eficientă a resurselor umane și tehnice pentru consolidarea capacității operaționale, combaterea traficului ilicit și protejarea intereselor economice ale statului”, a transmis Alexandru Bogdan Bălan, președintele Autorității Vamale Române.

Președintele AVR transmite că și prioritatea noii conduceri este sprijinirea lucrătorilor vamali de execuție: ”Care se confruntă zilnic cu dificultăți în teren”:

”Un exemplu concret îl reprezintă redistribuirea autospecialelor utilizate anterior de conducerea centrală către birourile teritoriale, unde lipsa mijloacelor de transport afectează activitatea zilnică a personalului vamal”, spune Bălan.

El dă exemplul Portului Constanța, unde inspectorii vamali merg pe jos mai mulți kilometri între birouri și scannere:

„Cunosc bine problemele lucrătorilor vamali de execuție, pentru că provin din rândul acestora. În Portul Constanța, inspectorii parcurg zeci de kilometri zilnic între birouri și scannere, având la dispoziție doar câteva mașini vechi, întreținute din resurse proprii. Situații similare există în multe birouri din teritoriu, în timp ce la București zeci de autospeciale erau la dispoziția conducerii centrale”, a adăugat Bălan.

Șeful Vămii Române spune că va face astfel o economie de 6,2 milioane de lei la cheltuielile salariale, prin reducerea posturilor de conducere de la 68 la 39. Bălan mai spune că activitatea AVR nu va fi afectată de reorganizare.

Principalele măsuri ale reorganiării includ:

comasarea și restructurarea direcțiilor vamale;

întărirea structurilor de control;

implementarea de soluții digitale pentru o vămuire mai rapidă și transparentă;

optimizarea utilizării resurselor umane și tehnice.

