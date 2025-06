Info Sud-Est: Containere ale flotei iraniene, aflată sub sancțiuni UE și SUA, ajung în Portul Constanța, în timp ce Autoritatea Vamală spune că nu știe ce mărfuri intră în țară: ”Nu deținem informații” / Statul verifică sub 2,3% din containerele care ajung în port

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

După ce flota maritimă a Iranului a intrat sub sancțiunile Uniunii Europene pentru că transporta drone pentru Rusia, containerele iraniene cu mărfuri au continuat să intre în Portul Constanța, pe nave sub alt pavilion. Înainte să ajungă în portul românesc, acestea se întâlneau cu vapoarele iraniene aflate sub interdicție, în diferite porturi, cel mai frecvent în Turcia, arată o investigație a jurnaliștilor Info Sud-Est (ISE).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Reporterii ISE au urmărit traseele mai multor nave și circuitul documentelor în cadrul procedurii de import / vamă mai bine de jumătate de an:

Navele cu containerele din Iran intră de fiecare dată în același terminal din Portul Constanța (SOCEP), mărfurile sunt intermediate de aceeași companie din România (Etamad Grup Sea and Land Transport), iar Autoritatea Vamală Română a declarat pentru ISE că nu deține informații despre mărfurile intermediate de societate.

Despre mărfurile din containerele iraniene, societatea intermediară și procedura de control din Vama Constanța, în următoarele episoade ale investigației.

Încă din 2019, ISE a arătat cum un cargou iranian care se afla sub sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii (OFAC), pentru că era suspect că transportă arme pentru Armata Iranului și gruparea sa paramilitară, Gardienii Revoluției, a intrat în Portul Constanța și a descărcat la una dintre danele operate de firma SOCEP.

Nava “Shahr E Kord” era deținută de compania iraniană de transport maritim (Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), care a intrat pe lista de sancțiuni ale SUA, impuse Teheranului după ieșirea din acordul nuclear, în anul 2018.

De-atunci și până în noiembrie 2024, cel puțin trei nave iraniene identificate de ISE (Shiba, Daisy și Azargoun), care se aflau sub sancțiuni americane, au adus marfă constant în Portul Constanța, intrând în același terminal SOCEP și fiind intermediată de aceeași companie, Etamad Grup Sea and Land Transport.

Lucrurile s-au schimbat după 18 noiembrie 2024, atunci când și UE a impus sancțiuni împotriva companiei naționale de transport maritim a Iranului IRISL, pentru că navele sale sunt implicate în transportul de drone în numele forțelor navale ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene.

Containerele iraniene au continuat să intre în Portul Constanța, însă aduse de alte vapoare, sub pavilionul altor țări (ex: transporturile din 9-10 ianuarie – nava Lara, pavilion Saint Kitts and Nevis, 17-23 aprilie – tot nava Lara și 23-24 iunie – nava Atlantic Harmony, pavilion Hong Kong).

Multe dintre containerele aflate pe nave aveau inscripția IRISL ștearsă sau vopsită, însă chiar și așa, a rămas lizibilă pe containerele din cel mai recent transport, urmărit de ISE în 23-24 iunie.

Nu în ultimul rând, conform orarului de intrare a navelor în terminalul SOCEP, din 9 ianuarie 2025, consultat de reporteri, în dreptul navei Lara figurează indicele aferent Hafiz Darya Arya Shipping Company (HDSL, HDASCO sau HDS Lines), o subsidiară a companiei naționale maritime iraniene IRISL, aflată de asemenea sub sancțiuni UE și SUA.

Pe de altă parte, manifestul întocmit pentru intrarea navei Lara în Portul Constanța, consultat de ISE, arată în dreptul ”Freight Manifest Carrier” compania iraniană HDSL.

Sintagma Freight Manifest Carrier se referă la transportatorul care deține sau gestionează manifestul de marfă pentru o anumită încărcătură.

Manifestul de marfă este documentul principal al unui transport, care conține detaliile tuturor mărfurilor care se află pe o navă în timpul unui tranzit. Manifestul este ”fotografia” de ansamblu a încărcăturii navei și este folosit de inspectorii vamali în timpul verificării mărfurilor atunci când ele ajung în port.

Lara – Transportul din 9-10 ianuarie 2025

Lara – Transportul din 17 aprilie 2025

Atlantic Harmony – Transportul din 23-24 iunie 2025

O investigație a publicației maritime de specialitate Lloyd’s List, semnată de analistul de risc maritim Tomer Raanan, a arătat în 17 noiembrie 2023 modul în care proprietarul unui restaurant modest din sudul Londrei a devenit paravanul unei flote de tancuri de gaze învechite, folosite pentru a transporta propan și butan iranian sancționat în valoare de sute de milioane de dolari. Citește investigația aici.

O altă investigație, publicată în 27 iunie 2025 de site-ul de afaceri și știri economice Market Place, arată cum ”flota din umbră”, un grup de nave-cisternă folosite de entități precum Iranul și Rusia pentru a vinde petrol pe piața globală în ciuda sancțiunilor occidentale, este în creștere. Aceste nave operează adesea într-o zonă legală gri și constituie acum un procent impresionant de 17% din toate navele-cisternă internaționale la nivel mondial, conform unui raport Allianz citat de Market Place.

Aceste nave din umbră, mai arată investigația, utilizează frecvent tactici înșelătoare. De exemplu, ele falsifică GPS-ul pentru a pretinde că încarcă petrol într-un port irakian, când de fapt sunt în Iran. Transportă documente de asigurare false și își transferă încărcătura de la o navă la alta, doar pentru a deruta pe oricine le-ar monitoriza prin satelit.

Elisabeth Braw, cercetător senior la Atlantic Council citat de Market Place, spune că aceste nave sunt în stare proastă de funcționare:

„Sunt adesea vechi”, a spus ea. „Ar trebui să fie dezasamblate. O navă veche, prost întreținută, prezintă riscuri semnificative de accidente și incidente, la fel ca o mașină veche”. Citește investigația integrală aici.

Este și cazul navei Lara care ajunge deseori în diferite porturi (cel mai frecvent în Turcia sau Libia) în aceeași zi și aproximativ aceeași oră cu nave iraniene sub sancțiuni. Din porturile respective, Lara a ajuns de mai multe ori în Constanța unde a descărcat marfă.