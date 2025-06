BREAKING Ministrul Finanțelor a trimis ”de urgență” corpul de control la Vama Constanța după ce G4Media și Info Sud-Est au publicat o investigație despre blocajele și întârzierile care afectează companiile private

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a trimis ”de urgență” corpul de control la Vama Constanța după ce G4Media și Info Sud-Est au publicat o investigație despre blocajele și întârzierile care afectează companiile private, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

Vama Constanța blochează sau întârzie nejustificat mărfuri care așteaptă emiterea declarației vamale și, odată cu acest document, ”liberul de vamă”, acuză mai mulți agenți economici și comisionari cu care au stat de vorbă reporterii Info Sud-Est (ISE) și G4Media.

Alexandru Mateiciuc, directorul general adjunct al Vămii Constanța, este acuzat de aceștia că gestionează preferențial situațiile în care se află agenții economici: ”Cine nu se conformează, așteaptă”, au declarat sursele citate.

Comunicatul integral:

Ministrul Finanțelor ia măsuri urgente în cazul acuzațiilor privind blocaje nejustificate în Vama Constanța. Toleranță zero pentru încălcarea legii

Ministerul Finanțelor ia act cu maximã seriozitate asupra informațiilor apărute în spațiul public referitoare la blocaje și întârzieri nejustificate în procesul de vămuire a mãrfurilor din cadrul Vama Constanța, precum și de acuzațiile aduse unor funcționari vamali.

Situația semnalată în spațiul public, care afecteazã direct agenții economici prin generarea de costuri suplimentare și perturbarea lanțurilor logistice de aprovizionare, este inacceptabilã și contravine principiilor de transparențã, legalitate și eficiențã pe care Ministerul Finanțelor le promoveazã.

În acest context, ministrul Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, a dispus trimiterea de urgențã a Corpului de Control la Vama Constanța pentru o verificare amãnunțitã a situației semnalate. Acțiunea de control demaratã, începând de astãzi, are ca scop clarificarea situației și identificarea oricãror abateri de la normele legale și procedurile interne.

„Am luat cunoștințã de acuzațiile grave privind disfuncționalitãți și posibile abuzuri în Vama Constanța. Prioritatea noastrã este sã asigurãm mediului de afaceri un climat transparent și predictibil, iar astfel de situații, în care agenții economici sunt supuși unor presiuni nejustificate și costuri suplimentare, sunt intolerabile. Nu voi tolera sub nicio formã încãlcarea legii și comportamentele abuzive din partea funcționarilor publici din cadrul MF, precum și ai celorlalte instituții din subordine. Am dispus deja ca acțiunea de control sã înceapã chiar de astãzi, la Vama Constanța, pentru a investiga fiecare aspect semnalat. Orice funcționar vamal pentru care se va constata cã nu respectã legea, cã abuzeazã de poziția sa sau cã gestioneazã preferențial situațiile, va suporta consecințele legale și administrative cele mai severe. Autoritatea Vamalã Românã trebuie sã fie eficientã, integrã și în slujba cetãțenilor și a mediului de afaceri, nu un factor de blocaj și incertitudine. Mãsurile pe care le vom lua vor fi ferme și clare pentru a restabili încrederea și a asigura respectarea strictã a legii.”, a subliniat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor reitereazã angajamentul sãu ferm pentru combaterea corupției și a oricãror forme de ilegalitate în instituțiile subordonate. Rezultatele controlului vor fi fãcute publice, iar mãsurile necesare vor fi luate fãrã echivoc, în conformitate cu legislația în vigoare.