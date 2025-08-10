Premierul Ilie Bolojan, despre posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare: Sper să nu avem o astfel de situaţie

Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa că PSD nu va ieşi de la guvernare, în contextul tensiunilor recente generate de poziţionările diferite ale partenerilor de coaliţie în legătură cu ceremoniile oficiale dedicate fostului preşedinte Ion Iliescu şi a subliniat că stabilitatea politică este crucială pentru România, mai ales în actualul context economic şi social, transmite Agerpres.

„Sper să nu avem o astfel de situaţie şi eu cred că toţi cei care suntem în guvernare, suntem conştienţi de situaţia în care se găseşte ţara noastră, iar un indicator important după care este judecată o ţară este şi cel legat de stabilitatea politică. Pentru că stabilitatea politică înseamnă predictibilitate atunci când iei măsuri, înseamnă capacitatea de a le lua efectiv şi înseamnă politici pe termen lung, înseamnă normalitate şi posibilităţi de dezvoltare. Ştiind realitatea, aceste partide au format această coaliţie dorind să corecteze lucrurile şi deci partea de stabilitate este foarte importantă”, a declarat Bolojan, duminică seara, la Antena 3.

Premierul a recunoscut că, într-o coaliţie formată din patru partide şi susţinută de grupul minorităţilor, armonizarea poziţiilor este uneori dificilă, dar a punctat că este nevoie de responsabilitate pentru a duce ţara înainte.

„Întotdeauna într-o coaliţie de patru partide, plus grupul minorităţilor, nu este uşor să armonizezi lucrurile, pentru că sunt istorii ale partidelor diferite, poziţionări care au fost diferite în aceşti ani, dar, în afară de aceste lucruri, problemele ţării noastre sunt atât de serioase încât dacă, într-adevăr, ceea ce ne-a împins în politică este să facem lucruri bune pentru ţara noastră, acum avem ocazia să dovedim acest lucru, pentru că aici nu mai e vorba de poziţionări într-o problemă sau alta, este pur şi simplu de responsabilitatea de a duce ţara înainte”, a arătat Bolojan.

Referitor la criticile PSD privind măsurile de austeritate, despre care social-democraţii susţin că ar fi fost luate fără consultare, şeful Executivului a respins aceste afirmaţii.

„Să ştiţi că toate proiectele care au fost propuse, atât cele din pachetul 1, cât şi cele din pachetul 2, au fost discutate. Ele sunt parte a programului de guvernare, aşa cum este ca document, deci nu există, din punctul ăsta de vedere, niciun fel de discuţie legată de faptul că aceste măsuri nu au fost discutate. Periodic le discutăm, dar asta nu înseamnă că abordările partidelor, într-o speţă sau alta, sunt identice. Da, de fiecare dată, atunci când partidele din coaliţie au propuneri care ţin de un aspect sau altul, întotdeauna caut să văd cum poate fi acest punct de vedere integrat în proiectul general, în aşa fel încât să preluăm de la fiecare partid ideile bune, să le punem în practică”, a mai spus premierul.