Voluntarii ecologiști au găsit peste 18.000 de carcase de ouă de rechin într-un golf din Marea Britanie

Voluntarii care supraveghează ouăle de rechin din Morecambe Bay, un golf aflat la Marea Irlandei, au numărat anul trecut aproape 18.000 de cochilii. Lancashire Wildlife Trust au câștigat un premiu național pentru rezultatele obținute. Voluntarii caută vechile cutii de ouă pe țărm, le fotografiază și le încarcă pe site-ul web al Shark Trust, scrie BBC.

Alan Wright de la Lancashire Wildlife Trust a declarat: „Nu cred că oamenii realizează ce avem în Marea Irlandei. Avem delfini, marsuini, rechini uriași, balene cu cocoașă.”

„Marea Irlandei este un loc atât de important și chiar trebuie să o protejăm,” a declarat el pentru BBC Radio Lancashire. Carcasele protejează embrionii de rechini și patine pe măsură ce se dezvoltă. Odată golite, ele ajung adesea pe plaje. Grupul din Morecambe Bay a găsit 30% din toate carcasele de ouă din Marea Britanie anul trecut.

Carcasele sunt rehidratate, clasificate și numărate – ceea ce ajută oamenii de știință să înțeleagă componența populației oceanelor noastre. Datele au arătat că catshark-ul cu pete mici și specia thornback au fost cele mai frecvent găsite de grup.