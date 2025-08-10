În ultimele 24 de ore, s-au primit 35 de apeluri la Salvamont prin care se solicita intervenţia de urgenţă / Au fost salvate 39 de persoane

Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 35 de apeluri prin care li se solicita să intervină de urgenţă, cele mai multe dintre acestea fiind pentru Salvamont Neamţ şi Salvamont Sibiu, câte patru. În total, au fost salvate 39 de persoane, dintre care 11 au fost transportate la spital, transmite News.ro.

Salvamontiştii au anunţat, duminică dimineaţă, că, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 35 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

Astfel, au fost înregistrate câte patru apeluri pentru Salvamont Neamţ şi Salvamont Sibiu, câte trei pentru Salvamont Bihor, Salvamont Municipiul Braşov, Salvamont Maramureş, Salvamont Prahova şi Judeţul Vrancea, câte două apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov şi Salvamont Harghita, precum şi câte un apel pentru Salvamont Argeş, Salvamont Gorj, Salvamont Caraş-Severin, Salvamont Mureş, Salvamont Suceava, Salvamont Zărneşti, Judeţul Alba şi Judeţul Bihor.

”În cazul acestor intervenţii au fost salvate 39 de persoane. Dintre acestea, 9 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar 2 au fost salvate cu ajutorul elicopterului SMURD si transportate la spital”, au arătat salvamontişii.

De asemenea, s-au primit 48 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.