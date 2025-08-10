G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

În ultimele 24 de ore, s-au primit 35 de apeluri la Salvamont…

Copil de 7 ani, mușcat de șarpe pe munte
FOTO: Salvamont Maramureș

În ultimele 24 de ore, s-au primit 35 de apeluri la Salvamont prin care se solicita intervenţia de urgenţă / Au fost salvate 39 de persoane

Articole10 Aug 0 comentarii

Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 35 de apeluri prin care li se solicita să intervină de urgenţă, cele mai multe dintre acestea fiind pentru Salvamont Neamţ şi Salvamont Sibiu, câte patru. În total, au fost salvate 39 de persoane, dintre care 11 au fost transportate la spital, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Salvamontiştii au anunţat, duminică dimineaţă, că, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 35 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

Astfel, au fost înregistrate câte patru apeluri pentru Salvamont Neamţ şi Salvamont Sibiu, câte trei pentru Salvamont Bihor, Salvamont Municipiul Braşov, Salvamont Maramureş, Salvamont Prahova şi Judeţul Vrancea, câte două apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov şi Salvamont Harghita, precum şi câte un apel pentru Salvamont Argeş, Salvamont Gorj, Salvamont Caraş-Severin, Salvamont Mureş, Salvamont Suceava, Salvamont Zărneşti, Judeţul Alba şi Judeţul Bihor.

”În cazul acestor intervenţii au fost salvate 39 de persoane. Dintre acestea, 9 au fost transportate cu  ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar 2 au fost salvate cu ajutorul elicopterului SMURD si transportate la spital”, au arătat salvamontişii.

De asemenea, s-au primit 48 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sursa Foto: Facebook/ Salvamont Poiana Brasov

Număr îngrijorător de solicitări la Salvamont / 155 de persoane au fost salvate din zone de munte în ultimele 24 de ore

Articole14 Ian 2024
2 comentarii
Sursa Foto: Facebook/ Salvamont Poiana Brasov

Record de intervenţii Salvamont în ultimele 24 de ore / 95 de persoane salvate de pe munte

Articole6 Ian 2024
0 comentarii
salvamont prahova, interventie salvamont
sursa foto: Salvamont

30 de persoane salvate din munți în ultimele 24 de ore / Cele mai multe intervenții s-au desfășurat în Brașov

Articole23 Iul 2023
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.