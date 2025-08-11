Președintele Trump i-a cerut premierului italian Giorgia Meloni să găzduiască la Roma summitul cu Rusia, însă Putin a obiectat: „Sunt prea prietenoși cu Ucraina”

A existat o propunere de a organiza summitul Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina la Roma, numai că aceasta a eșuat din cauza opoziției Rusiei, scrie Corriere Della Sera, citată de Rador. În cele din urmă, întâlnirea va avea loc în Alaska.

Joi, 7 august, Trump a sunat-o pe prim-ministrul Meloni căreia i-a propus să găzduiască summitul la Roma.

Prim-ministrul și-a exprimat imediat disponibilitatea, iar câteva ore mai târziu, Rubio a propus oficial Roma şi la reuniunea NSA organizată între Italia, Franța, Statele Unite, Germania, Marea Britanie, Ucraina și Finlanda.

Zelenski a acceptat, spunând că este „foarte favorabil”, însă Rusia a obiectat imediat, deoarece „consideră Italia mult prea aliniată cu Ucraina”.

Acesta nu este însă singurul obstacol. Putin este căutat oficial în baza unui mandat internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională, iar acest lucru pare să fi influențat și alegerea locului de desfășurare.

Nu este o coincidență faptul că Putin a declarat: „Avem mulți prieteni dispuși să ne ajute să organizăm acest tip de eveniment. Unul dintre ei este președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, care vizitează Rusia. Cred că vom decide, ar fi una dintre cele mai potrivite locații.”

