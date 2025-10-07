De la goluri la aspiratoare – Povestea lui Brolin, suedezul care a marcat contra României la CM 1994 și care s-a retras din fotbal la doar 28 de ani

Fost atacant al Suediei, Tomas Brolin are o poveste de viață aparte: s-a lăsat de fotbal la doar 28 de ani. Despărțirea de sportul care i-a adus consacrarea nu s-a produs din cauza vreunei accidentări, așa cum s-ar putea gândi mulți, pur și simplu Brolin se plictisise de ceea ce făcea.

Tomas Brolin este un personaj cunoscut de fanii fotbalului din România: a marcat contra tricolorilor la Mondialul de fotbal din 1994, atunci când Suedia a eliminat naționala țării noastre în sferturile turneului final, după executarea loviturilor de departajare (a fost 2-2 după 120 de minute de joc).

Ajuns între timp la 55 de ani, Brolin a avut o carieră fulminantă și o retragere la fel de surprinzătoare.

La doar 28 de ani, Tomas a ales să părăsească sportul rege: „Viața e prea scurtă ca să nu te distrezi. Nu fac lucruri care nu-mi plac”, spune el, cu aceeași seninătate care l-a făcut mereu diferit.

„La vremea respectivă, toată lumea îmi spunea că la 28 de ani este prea devreme să mă retrag, dar eu am răspuns: Depinde de ce ai făcut în acești 28 de ani. Eu făcusem multe în cariera mea. Iar viața este prea scurtă pentru a face lucruri plictisitoare. Eu nu fac lucruri care nu-mi plac” – Tomas Brolin.

Tomas Brolin, de la Mondialul din SUA la poker, restaurante și aspiratoare

Brolin a făcut parte din ceea ce poate fi numită cea mai bună generație a Suediei la fotbal. Nordicii au ajuns până în semifinalele Mondialului din 1994, fază a competiției unde au fost stopați de Brazilia.

Tomas era la acel moment în vârf de formă: juca foarte bine la Parma, în Serie A, iar la naționala Suediei era unul dintre cei mai de seamă fotbaliști, un adevărat lider.

Cariera lui Brolin nu a mai continuat însă mult după Mondialul de vis din SUA, acolo unde Suedia a ocupat locul 3 la finalul competiției.

Tomas povestește pentru Gazzetta dello Sport cum a devenit antreprenor, a făcut pasul în lumea afacerilor, a produs muzică și a jucat poker în Las Vegas.

A făcut tot ce i-a trecut prin minte, iar asta pentru că „viața e prea scurtă” și trebuie să încerci de toate.

„Aveam nevoie de altceva. Capul meu căuta experiențe noi și faptul că eram antreprenor m-a ajutat. Am cunoscut o lume nouă, am învățat o meserie, am revenit în joc.

Când mă gândesc la asta, ajung la concluzia că mi-am dorit întotdeauna, în orice domeniu, să mă expun. Am făcut-o cu fotbalul, am făcut-o cu afacerile”, precizează Tomas.

În cele din urmă, a ajuns să vândă aspiratoare alături de un inventator: „M-a atras ideea lui. Am simțit că vreau să învăț o meserie nouă și să mă reinventez”, transmite, zâmbind, Brolin, pentru sursa citată.

Întrebat ce-i lipsește cel mai mult din perioada în care a jucat în Italia, la Parma, Brolin a surprins încă o dată.

„Mi-e dor de bucătăria italiană și de meciurile de ping pong cu Gianfranco Zola. Îl băteam des, ne provocam ore întregi la masa din casa mea”, își amintește suedezul.

După ce a spus adio fotbalului la vârsta de 28 de ani, Brolin nu a mai revenit niciodată în sportul care l-a făcut celebru.

„Nici ca antrenor. Un antrenor trebuie să aibă grijă de 25 de oameni, eu abia am grijă de mine. Mă simt mai norocos decât ei – pot să joc golf, padel, să mă distrez. Ăsta e secretul: să trăiești ușor și să te bucuri de clipă” – Tomas Brolin.

„Am avut totul, acum am liniștea”

Provocat să privească puțin înapoi spre perioada în care era un star al fotbalului, Tomas spune că n-ar schimba absolut nimic și că ar urma același traseu în viață.

„Am câștigat cu Parma Cupa Italiei, Cupa Cupelor, Cupa UEFA. Am fost al patrulea la Balonul de Aur (n.r. în clasament după CM 1994). Ce mi-aș fi putut dori mai mult? Acum vând aspiratoare și sunt fericit. Mâine, cine știe…”, își încheie Brolin discursul despre viață.

Golul marcat contra României la CM 1994 din SUA

4⃣7⃣ When Tomas Brolin finished off this brilliant Sweden free-kick routine at USA ’94. #90sFootballIn90Moments pic.twitter.com/dbyfk5dTXI — 90s Football (@90sfootball) December 29, 2023

Tomas Brolin ainda não completou 56 anos, mas a sua vida já daria um livro… ou vários. Antigo internacional sueco tornou-se um exemplo raro de um atleta que encerrou a carreira no auge para seguir um caminho completamente diferente. ⚽#TomasBrolin pic.twitter.com/vhvdkCutOD — A BOLA (@abolapt) October 7, 2025