Angela Merkel, criticată dur în ţările baltice şi Polonia după ce fostul cancelar german a sugerat că acestea au o parte din vină pentru invazia Rusiei în Ucraina

Oficialii polonezi şi baltici au reacţionat furios la ceea ce ei percep ca fiind o acuzaţie din partea fostului cancelar german Angela Merkel, care le-ar atribui o parte din vina pentru invazia Rusiei în Ucraina, relatează publicația Politico, citată de News.ro.

Reproşurile lor la adresa celui mai important politician european din ultimele două decenii au scos din nou la iveală ceea ce criticii numesc eşecul abordării lui Merkel faţă de Rusia şi pun şi mai mult sub semnul întrebării moştenirea fostului cancelar, întrucât politicile sale emblematice în domeniul imigraţiei şi energiei continuă să fie dispreţuite şi demontate de succesorii săi.

Într-un interviu acordat vineri canalului de opoziţie maghiar Partizán, Merkel a vorbit despre perioada premergătoare invaziei Moscovei în Ucraina din februarie 2022 şi a menţionat refuzul ţărilor est-europene de a permite discuţii directe între ea, liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele francez Emmanuel Macron.

„În iunie 2021, am simţit că Putin nu mai lua în serios acordul de la Minsk”, a spus Merkel, referindu-se la acordul de pace privind controlul regiunii Donbas din estul Ucrainei, încheiat în urma conflictului din 2014-2015. „Şi de aceea am dorit un nou format în care noi, ca Uniune Europeană, să putem discuta direct cu Putin”, a explicat ea.

La o reuniune a Consiliului European din acea lună, Merkel şi Macron au propus negocieri directe cu alţi lideri ca răspuns la concentrarea trupelor ruse în apropierea frontierelor Ucrainei. Dar o coaliţie de ţări est-europene, inclusiv Polonia, s-a opus ideii. „Aceasta nu a fost susţinută de unii. Au fost în principal statele baltice, dar şi Polonia s-a opus”, a spus fostul cancelar german.

Merkel a explicat că aceste ţări se „temuseră” că „nu vom avea o politică comună faţă de Rusia… În orice caz, acest lucru nu s-a întâmplat. Apoi am părăsit funcţia, iar apoi a început agresiunea lui Putin”, a punctat Merkel.

VAL DE REACŢII CRITICE

Contrazicând-o direct pe Merkel, fostul prim-ministru leton Krišjānis Kariņš a declarat luni că, la momentul respectiv, multe ţări nu înţeleseseră Rusia, „inclusiv Germania şi fostul cancelar însuşi”, a punctat el. „I-am spus în mod constant că nu poţi trata cu Putin cu bună-credinţă, dar ea credea că statele baltice greşeau. Ştiam foarte bine opiniile lui Merkel, dar sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândeşte astfel”, a spus Kariņš.

„Putin acţionează aşa cum acţionează, iar singurele opţiuni pentru Occident sunt fie să se supună, fie să reziste. Este surprinzător că fostul cancelar german ar spune astăzi aşa ceva, când ar trebui să fie evident pentru toată lumea ce fel de regim este Rusia. Mă bucur că noul cancelar german, Friedrich Merz, nu împărtăşeşte opiniile lui Merkel”, a adăugat el.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat luni că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru conflict. „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este motivat de un singur lucru: refuzul său de a accepta prăbuşirea Uniunii Sovietice şi ambiţiile sale imperialiste neîncetate. Rusia este singura vinovată pentru această agresiune”, a scris el într-o postare pe X.

Comentariile lui Merkel au provocat, de asemenea, o serie de reacţii în Polonia, în special din partea parlamentarilor de dreapta. Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki, acum vicepreşedinte al partidului naţionalist de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS), a declarat pe X: „Angela Merkel, prin interviul său nechibzuit, a dovedit că se numără printre cei mai dăunători politicieni germani pentru Europa din ultimul secol”.

Europarlamentarul polonez Waldemar Buda, membru al PiS, a declarat: „Când Merkel spune că a vrut să ajungă din nou la un acord cu Putin, acest lucru ar fi dus probabil la divizarea Ucrainei! Ei nu înţeleg că, făcând afaceri cu Putin, au provocat războiul!”

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, fostul ambasador polonez în Rusia şi actualul ministru al politicii regionale din partidul centrist Polonia 2050, a observat că declaraţiile lui Merkel nu au făcut decât să alimenteze propaganda rusă. „A sugera că vina pentru război aparţine cuiva care nu s-a aşezat la masa negocierilor cu Rusia la timp şi nu s-a înclinat suficient în faţa Moscovei este absurd. Ar fi fost şi mai rău”, a spus ea.

Dar Marek Magierowski, fostul ambasador polonez în Statele Unite, a criticat presa pentru că a denaturat cuvintele lui Merkel. „Fosta cancelară spune doar că ţările baltice şi Polonia nu au fost de acord cu un nou format al UE pentru discuţiile cu Rusia”, a scris el pe X. „De la această declaraţie la formularea că „Polonia este parţial responsabilă pentru războiul lui Putin” este un drum destul de lung”, a notat diplomatul. Magierowski nu a menajat-o însă în evaluarea sa pe Merkel, numind mandatul său politic „un mare dezastru pentru Germania şi Europa”.