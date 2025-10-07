Circulaţie feroviară întreruptă temporar pe magistrala 100, între Roşiori şi Atârnaţi / S-a rupt o șină / Două trenuri sunt afectate / În 2024, două vagoane de la un tren Craiova-București Nord au deraiat aici

Circulaţia feroviară este suspendată temporar marţi dimineaţă, pe magistrala 100, între Roşiori şi Atârnaţi, din cauza ruperii unei şine, două trenuri fiind oprite în staţiile adiacente, transmite News.ro.

”Începând cu ora 06:00, circulaţia trenurilor este temporar suspendată pe secţia de circulaţie Roşiori Nord – Atârnaţi, aflată pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, ca urmare a constatării unei ruperi de şină la kilometrul 97+000, pe firul I. Menţionăm că firul II este închis permanent pentru lucrări, motiv pentru care, până la finalizarea intervenţiei, circulaţia feroviară pe acest tronson este întreruptă”, transmite Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

În prezent, două trenuri staţionează în staţiile Roşiori Nord şi Atârnaţi, urmând a-şi relua deplasarea imediat după remedierea situaţiei.

Pentru intervenţia operativă, a fost îndrumată o drezină din Roşiori Est, iar personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova se află deja la faţa locului şi acţionează pentru refacerea liniei şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, în cel mai scurt timp posibil.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. precizează că toate măsurile tehnice necesare au fost dispuse imediat pentru remedierea defecţiunii şi reluarea traficului în condiţii normale.

Pe 11 iunie 2024, trenul 1596, care circula în relația Craiova-București Nord, a deraiat în această zonă.

Mecanicul trenului a anunțat atunci telefonic dispeceratul de circulație faptul că, în zona semnalului de intrare în stația Atârnați, pe firul II, au deraiat ultimele două vagoane din compunere garniturii.

În trenul operatorului feroviar de stat erau circa 200 de călători, iar unul dintre ei a avut un atac de panică și a fost dus la spitalul din Alexandria.